El Milan, campeón de invierno

La Serie A cerró este domingo su primera vuelta con el Milan como campeón de invierno, pese al duro revés 0-3 sufrido contra el Atalanta, con dos puntos de ventaja sobre un Inter de Milán que no pasó del 0-0 en el campo del Udinese, en una jornada que vio el mexicano Hirving Lozano anotar el gol más rápido de la historia del Nápoles (9 segundos) y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado ilusionar a un Juventus que doblegó 2-0 al Bolonia.



El Milan de Stefano Pioli, en el que también se estrenó el último fichaje, el croata Mario Mandzukic, se rindió el sábado en San Siro ante la organización del Atalanta, rival europeo del Real Madrid, pero a pesar de eso pudo mantener la primera plaza tras las primeras 19 jornadas.



Los goles del argentino Cristian Romero, el esloveno Josip Ilicic y del colombiano Duván Zapata mantuvieron alto el entusiasmo de un Atalanta que asaltó la zona de Liga de Campeones y que ya dejó atrás al argentino Alejandro "Papu" Gómez, ya a punto de dejar el club de Bérgamo, del que fue ídolo y capitán.



Fue una jornada de ocasiones perdidas para el Inter, que no supo aprovechar el revés del Milan y se atascó en el campo del Udinese, en un nuevo partido en el que la dupla ofensiva compuesta por el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez no pudo ver puerta. Las dos estrellas de la delantera, que el año pasado anotaron 55 goles juntos, no marcan en la Serie A desde el 3 de enero.



Triunfó con tremendos apuros el Roma contra el Spezia (4-3), días después de que este equipo le eliminara por sorpresa en los octavos de final de la Copa Italia, en un partido en el que, además, el cuadro romanista fue castigado con una eliminación administrativa por realizar seis sustituciones y superar el límite, de cinco.



El equipo del portugués Paulo Fonseca, que salvó su puesto, se impuso gracias a un doblete del español Borja Mayoral, ex del Real Madrid, quien lleva ya ocho goles este curso, el holandés Rick Karsdorp y el italiano Lorenzo Pellegrini, quien decidió el duelo en el 91.



Pese a las últimas dificultades y al reciente altercado entre Fonseca y el delantero bosnio Edin Dzeko, el Roma se colocó tercero, a cinco puntos del líder Milan y con uno de ventaja sobre el Juventus, que ganó este domingo 2-0 al Bolonia.



El equipo de Andrea Pirlo, que ganó la Supercopa italiana el pasado miércoles contra el Nápoles, triunfó gracias al primer gol como juventino del brasileño Arthur Melo y a un tanto del estadounidense Weston McKennie a centro de Cuadrado, cada vez más decisivo para los equilibrios de su equipo.



Si pudo sonreír el Juventus, el Nápoles sufrió un duro revés en su visita al Hellas Verona (1-3), pese a que Lozano le adelantara tras apenas nueve segundos anotando el tercer gol más rápido de la historia de la Serie A.



El cuadro de Gennaro Gattuso, rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, ocupa la sexta posición, a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones.



En los demás encuentros de la jornada, el Cagliari de los uruguayos Diego Godín y Nahitan Nández y del argentino Giovanni Simeone sufrió su sexta derrota consecutiva al caer 0-1 en el campo del Génova mientras que el Lazio doblegó 2-1, remontando, al Sassuolo.



La jornada la cerró en la noche italiana el Sampdoria de Claudio Ranieri, el técnico héroe que conquistó la Premier League con el Leicester en 2016, que venció 2-0 en el campo de un Parma en profunda crisis.



