Borja Iglesias, Papu Gómez, Kang In Lee, Sanabria, la Copa para Betis y Sevilla... así vienen las portadas

Borja Iglesias, Papu Gómez, Kang In Lee, Sanabria, la Copa para Betis y Sevilla... así vienen las portadas

El delantero Borja Iglesias dio al Real Betis el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey (3-1) con dos goles en la prórroga de un partido que se jugó bajo una espesa niebla y en el que a la Real Sociedad, que se adelantó en el marcador en la primera parte, le sentó peor el jugar con diez futbolistas que al Betis, que también sufrió una expulsión. "Otro sueño roto", titulan en San Sebastián con la foto de uno de los goles del 'Panda', gran protagonista en el repaso a las portadas de los principales diarios deportivos en este miércoles, 27 de enero.

En la Real Sociedad debutó el canterano sevillista Carlos Fernández, que se enfundó por primera vez la camiseta del conjunto donostiarra frente al que ha sido su eterno rival desde los 9 años. Lo ingresado en el Sánchez-Pizjuán por la salida del delantero guzmareño lo han reinvertido en el fichaje más mediático de lo que va de mercado invernal: el Papu Gómez, que por fin llegó a la capital andaluza y firmó un contrato de tres temporadas con los blanquirrojos.

Hoy (19:00 h), precisamente, llega turno del Sevilla FC en la Copa del Rey. Los pupilos de Julen Lopetegui se jugarán el pase a cuartos de final también en casa y frente a un Valencia que llega repleto de bajas pero dispuesto a aprovechar esta importante cita para encontrar la confianza que se les está negando en esta primera mitad de la temporada, que les ha llevado a estar luchando por escapar del descenso en LaLiga.

En el Valencia, uno de los nombres propios del día es el jovencísimo extremo Kang In Lee (19 años), que no termina de hacerse con un sitio en los planes de Javi Gracia y en Mestalla le buscan ya una salida como cedido para que se foguee y no frene su interesante proyección. Según Superdeporte, ya han mostrado interés en el coreano tanto el Mónaco como el Betis, pendiente un día más de las noticias que llegan de Italia sobre el Torino y Sanabria, expulsado anoche ante la Real.

Las importantes operaciones que manejan Real Madrid y Barcelona de cara al próximo verano, con nombres como Mbappé, Gayà o Marcos Alonso, y la vergonzosa trifulca entre Lukaku e Ibrahimovic en el derbi copero entre Inter y Milan, son otras de las noticias de interés que recogen este miércoles las primeras páginas de la prensa deportiva.

Repasa cómo llega hoy la prensa deportiva en esta galería.