"Con Luis Alberto es todo más... Mágico"; ni una apendicitis eclipsa el talento del líder de la Lazio

Ni una operación de apendicitis logra eclipsar el inagotable talento de Luis Alberto Romero Alconchel. El canterano del Sevilla FC y ex jugador de FC Barcelona B, Deportivo o Málaga, entre otros, ha vuelto de su convalecencia por la puerta grande. Líder absoluto de la SS Lazio, tanto el club romano como su agencia de representación (You First Sport) han compartido en redes sociales el último 'show' del 'Mago', en el triunfo liguero por 1-3 ante el Atalanta.

"Con Luis Alberto es todo más... MÁGICO", destaca la Lazio en sus perfiles oficiales en las principales redes sociales, haciéndose eco de la enorme calidad que tiene el mediapunta de San José del Valle (Cádiz), que dejó en la retina combados disparos cargados de intención, taconazos de auténtico lujo y regates, rodeado de contrarios, que encajan en la categoría de bailes de salón mucho mejor que en la de jugadas de fútbol.

Todo ello, apenas trece días después de pasar por el quirófano por una apendicitis aguda. Luis Alberto se operó de urgencia el 19 de enero y, tras perderse los partidos coperos contra el Parma y el Atalanta y el choque liguero contra el Sassuolo, regresó a la titularidad en la visita al Gewiss Stadium de Bérgamo.

El centrocampista español ha marcado seis goles en la presente Serie A, entre ellos un importante doblete en el derbi capitalino ganado 3-0 contra la AS Roma el pasado 15 de enero.

El jugador de San José del Valle milita en la Lazio desde 2016 y acumula 155 partidos, 32 goles y 45 asistencias en el equipo entrenado por Simone Inzaghi, uno de sus principales valedores y que siempre se ha opuesto tajantemente a que el club escuchase ofertas por el 'Mago'.