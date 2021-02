Piqué presencia el debut con victoria de Eder Sarabia al frente del FC Andorra

El nuevo entrenador del FC Andorra, Eder Sarabia, debutó este miércoles con victoria ante el Espanyol B (0-2) en la Ciudad Deportiva de Dani Jarque y con la presencia de uno de los máximos accionistas del club del Principado, el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, el que fuera su pupilo durante la etapa del vasco como segundo de Quique Setién, a quien acompañó en el Barça, el Real Betis y la UD Las Palmas.

El que fue segundo entrenador la temporada pasada del Barcelona con Quique Setién llegó hace dos semanas a la entidad andorrana en substitución del destituido Nacho Castro, pero los casos de covid-19 en el Espanyol B y el Cornellà pospusieron su debut hasta este miércoles.

Los de Eder Sarabia se impusieron por 0-2 al Espanyol B y suben a la segunda posición del grupo III-A de la Segunda División B con 22 puntos, a cuatro del líder, el Gimnàstic de Tarragona, que tiene un partido más que los del Principado.

"Me he sentido muy cómodo en el banquillo. Hago lo que me encanta. Lo vivo y lo disfruto. Además, el equipo se ha parecido bastante a lo que yo quiero", aseguró Eder Sarabia tras el partido.

El equipo dirigido por Eder Sarabia no abrió el marcador hasta el minuto 55 con un gol del delantero Carlos Martínez, y después sentenció la victoria en el minuto 73 con un gol de penalti de Víctor Casadesús. Quién no debuto fue el extremo ecuatoriano Kike Saverio.

El próximo partido del equipo liderado en los despachos por Gerard Piqué será en el Estadio Johan Cruyff contra el Barcelona B. Un equipo que conoce bastante bien Eder Sarabia por su pasado azulgrana.

"Gerard Piqué ha entrado al vestuario a felicitar a los jugadores y también al cuerpo técnico. Hemos estado hablando antes y después del partido y, como siempre voy diciendo, a mí lo que más me ha atraído es su implicación en el proyecto y el conocimiento que tiene del equipo". dijo.

Cuestionado por qué objetivo le ha pedido Gerard Piqué, Eder Sarabia fue claro: "Primero, ganar el domingo, que es un objetivo bastante bonito. Será muy bonito jugar contra el Barça B, pero hoy también ha sido especial jugar contra el Espanyol B", sentenció Eder Sarabia en su primer partido como técnico principal en un banquillo profesional después de años siendo segundo de Quique Setién.