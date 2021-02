Reguilón y Lo Celso entonan el 'No hay mal que por bien no venga'

'No hay mal que por bien no venga', han debido exclamar el ex del Sevilla FC Sergio Reguilón y el que fuera futbolista del Real Betis Giovani Lo Celso, ahora jugadores del Tottenham Hotspur inglés. El lateral izquierdo madrileño y el mediapunta rosarino fueron muy criticados y duramente multados por el club londinense tras ser pillados en una fiesta en plena pandemia de coronavirus, pero, al menos, la cuantía de la sanción ha sido destinada a fines solidarios.

El Tottenham ha decidido donar las multas impuestas a Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso y el también argentino Erik Lamela, por saltarse los protocolos contra la covid-19, a un hospital de Londres.

La suma ascendería a 100.000 libras (unos 113.000 euros), y se debe a la aparición de unas fotografías en las que estos tres jugadores aparecieron juntos celebrando la Navidad en Londres cuando esto estaba prohibido dada la normativa en el Reino Unido para combatir la pandemia.

El club ha decidido dar el dinero de esta multa a los trabajadores del hospital londinense de North Middlesex University, donde el Tottenham suele acudir cada navidad a dar regalos a los niños enfermos, por su encomiable esfuerzo y su abnegado trabajo durante la crisis de la covid-19.

"Los trabajadores del servicio de salud británico siguen haciendo sacrificios y se ponen en riesgo cada día para salvar vidas, así que esperamos que esta contribución les ayude a ver el reconocimiento que estos héroes se merecen", dijo Daniel Levy, dueño del Tottenham.

Los tres futbolistas 'spurs' fueron fotografiados en una fiesta celebrada durante el periodo navideño, en la que también estaba Manuel Lanzini, del West Ham United.

Después de que la foto circulara ampliamente por las redes sociales, la entidad británica reaccionó públicamente con indignación y decepción ante el comportamiento de los jugadores, anunciando que éstos afrontarían "fuertes medidas disciplinarias".