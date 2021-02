El dedo de Fekir, el salto de Koundé, mensaje del Torino a Sanabria, una Copa culé... así llegan las portadas

El futbolista del Real Betis Nabil Fekir y el central del Sevilla FC Jules Koundé se cuelan entre los nombres propios que deja el repaso a las portadas de los principales medios deportivos en este lunes 15 de febrero, donde también destacan la tercera victoria seguida del Real Madrid en LaLiga, la brillante conquista de la Copa del Rey de baloncesto por parte del FC Barcelona o el imponente físico de Romelu Lukaku, que aupó al Inter al liderato de la Serie A, donde vuelve a ser noticia el exverdiblanco Tonny Sanabria.

El mediapunta del Betis Nabil Fekir señala con su dedo el camino a seguir. El galo, que marcó cuatro meses después, subrayó que los tres puntos logrados este domingo en La Cerámica (1-2) les dejan a tiro del equipo castellonense y refuerzan sus opciones de clasificación para Europa. "Ahora estamos a tres puntos del Villarreal. Siempre tenemos el objetivo de llegar a la Europa League y ahora estamos muy bien", manifestó en declaraciones a 'Movistar LaLiga'.

En el Sevilla FC, por su parte, preparan el choque de Champions del miércoles ante el Borussia de Dortmund de Haaland, que pondrá a prueba su asombrosa media de un gol por partido ante Bono, un muro que suma 709 minutos consecutivos sin encajar, y Koundé, el central del momento. El zaguero francés atendió a los medios de la UEFA para repasar la eliminatoria y hablar de su meteórico crecimiento en el club de Nervión, pendiente al 'efecto dominó' que se puede desatar en un mercado de centrales que ya se mueve con Upamecano, Alaba, Laporte...

Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric se unieron para guiar al Real Madrid a una de sus actuaciones más solventes y fiables de los últimos tiempos para imponerse a un decadente Valencia (2-0) y mantenerse así a la expectativa de lo que pueda suceder, aunque notablemente lejos del Atlético de Madrid, líder intratable de LaLiga. En el Barça están de enhorabuena y, al buen inicio de año del equipo de fútbol une el título de Copa del Rey de baloncesto que conquistó ayer al imponerse con rotundidad al Madrid gracias al buen encuentro de Calathes y Higgins.

Además de Lukaku, Lautaro y el Inter, en Italia es noticia el ex del Betis Sanabria, a quien el Torino ha mandado un desesperado mensaje ante la falta de gol que tiene al equipo hundido en la clasificación de la Serie A, a sólo dos puntos del descenso: "Guarisci in freta". "Recupérate pronto", le piden al paraguayo, que dio positivo en coronavirus en el examen médico previo a su traspaso y aún no ha podido debutar con su nuevo equipo.

Todos estos temas y otros muchos asuntos de interés, en la galería de las principales portadas de este lunes 15-F.