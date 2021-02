Haaland, como Jordi Alba, se pica con Mbappé y lo paga el Sevilla; la hoja de ruta del Betis... así llegan las portadas

"Vi el 'hat-trick' de Mbappé y me motivé". Erling Braut Haaland, uno de los delanteros más prometedores de Europa a sus 20 años, se picó con el espectacular 'show' en el Camp Nou del delantero francés del PSG y no quiso ser menos. Lo pagó el Sevilla FC, que se vio cómo el Borussia de Dortmund le arrollaba en la primera mitad con un doblete y una asistencia del noruego, que se situó como máximo realizador de la Champions 20/21 (8 goles). El equipo nervionense, que se había adelantado por medio de Suso antes del festival del artillero nórdico, fue capaz de reaccionar en la segunda parte y reducir diferencias con un tanto de De Jong (2-3) para gritar que este equipo aún "está vivo".



La exhibición de Haaland, que suma ya 25 goles en 24 encuentros esta temporada (8 en Champions, 15 en la Bundesliga, 1 en la Supercopa y 1 en la Copa alemanas), destaca de manera evidente en el repaso a las portadas de los principales diarios deportivos de este jueves 18 de febrero. Su nombre aparece asociado al de Kylyan Mbappé y a las inevitables comparativas entre ambos, como verdugos de Sevilla FC y FC Barcelona con sendos recitales de potencia, velocidad, inteligencia cerca del área, remate y efectividad.



Pero Haaland no fue el único que se picó con Mbappé. Las cámaras de #Vamos revelaron el fuerte encontronazo que tuvieron Mbappé y Jordi Alba. El lateral zurdo del Barça salió en defensa de su compañero Sergiño Dest y se encaró con la estrella del PSG, que le amenazó con "matarle" si se cruzaban en la calle.





Mbappé empuja a Dest, Alba sale en su defensa y pasa esto:

-Alba: "Te ha pedido perdón. Eres un agrandado"

-Mbappé: "En la calle yo te mato"

-Alba: "Estás aprendiendo del peor, bobo"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZT5qFZztwu — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 17, 2021