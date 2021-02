¿Recuerdas los 10 mejores goles de la historia?

Durante el Mundial de 2002, se llevó a cabo una votación durante seis semanas para decidir cuál era el mejor gol en la historia de los Mundiales. Este fue el resultado de ese sondeo, en el que se estableció un ranking con los diez tantos que recibieron más apoyo hasta esa fecha.



10. Vincenzo Scifo (Bélgica) | Mundial 1990 vs. Uruguay





Enzo Scifo scored this stunning long range effort for Belgium against Uruguay at the 1990 World Cup.



