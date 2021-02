Se hunde el Liverpool, el Levante reaviva Laliga, Milán es Lautaro y el KO del PSG

La caída en picado, y aparentemente sin red, del Liverpool de Jurgen Klopp, la derrota casera de un Atlético de Madrid que en apenas tres días ha visto como el Levante le amargaba su escapada como líder, la derrota del Bayern Múnich que ajusta algo las cosas en la Bundesliga, y el triunfo del Inter ante el Milán en el sentido derbi de la Madonnina con un argentino Lautaro Martínez bigoleador y que pone la ciudad a sus pies, caracterizan este fin de semana en el fútbol europeo que ha visto resultados sorprendentes e interesantes, como la derrota casera del PSG con el Mónaco.



EL LIVERPOOL EN PICADO, EL CITY SIGUE VOLANDO



El Liverpool tiene ya claro que, salvo hecatombe inimaginable, no va a revalidar su decimonovena título de la Premier. El equipo, roto en defensa por las lesiones, está también roto en ideas y resultados. Con la excepción entre semana de su triunfo en la ida de octavos de la Liga de Campeones (victoria en Leipzig, por 0-2), en la competición inglesa está cayendo en picado. Este sábado sumó ante el Everton (0-2, con gran asistencia del colombiano James Rodríguez en el primer tanto) su cuarta derrota consecutiva, cinco en las últimas siete jornadas, la cuarta liguera además seguida en su mítico en Anfield lo que no ocurría desde 1923.



El conjunto londinense del italiano Carlo Ancelotti y James Rodríguez, en cambio, pone fin a una negativa racha de 22 años sin ganar en Anfield, donde no lo hacía en liga desde 1999. Además, el Everton iguala a puntos con el Liverpool, estando ambos fuera de puestos europeos y a 19 puntos del líder, el Manchester City., con tan solo veinticinco



Y es que el equipo de Pep Guardiola en su complicada salida ante el Arsenal (0-1) del también español Mikel Arteta -curiosamente su exayudante con los 'citizens'- conquistó su decimotercera victoria consecutiva en Premier, donde suma diecisiete partidos seguidos sin perder. Le bastó un tempranero gol de Raheem Sterling (m.2) para llevarse un triunfo que, por juego y ocasiones, pudo ser mayor.



A 10 puntos, en la segunda plaza, esta su vecino Manchester United, que se impuso en su Old Trafford al Newcastle (3-1), siendo tercero a 11 puntos el Leicester, que ganó en la visita al Aston Villa (1-2).



EL LEVANTE AMARGA LA FELICIDAD DEL ATLETI, EL CÁDIZ EVITA LA REACCIÓN DEL BARÇA



LaLiga hace apenas tres semanas parecía ya 'matada' en favor del Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone, en la jornada 21 lideraban con 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con 11 sobre el Barcelona, con atléticos y barcelonistas con un partido menos. Ahora, tres jornadas después, y también con un partido pendiente, siguen en lo más alto, pero con sólo tres puntos sobre su eterno rival madrileño y con ocho de ventaja con los catalanes. Dos empates y una derrota, junto a cuatro triunfos seguidos de los madridistas han reactivado la lucha por el título.



En esos partidos el Atleti ha visto como un mismo rival, el Levante, y en tres días, se ha convertido en su pesadilla. Y es que el conjunto levantino, en ambos duelos (el del miércoles de recuperación de uno de los duelos pendientes), ha sacado un empate (en su casa) y una victoria (en estadio atlético). Especialmente sorprendente fue la derrota atlética el sábado (0-2), las segunda en las 23 jornadas que lleva jugadas, y además el séptimo partido seguido en que el cuadro de Simeone encaja goles en Liga, algo otrora impensable. Bajón de juego, de resultados, de gol, y lesiones.....su mal.



Del bajón atlético el que más se aprovecha es su eterno rival, el Real Madrid. Los de Zinedine Zidane, aún con más bajas por lesión y de nombres importantes (Sergio Ramos, Carvajal, Benzema, Hazard, Valverde, Marcelo, Rodrygo, Militao, Odriozola), van con lo justo, juegan lo justo, no enamoran pero consiguen resultados favorables y en las tres últimas jornadas no han encajado gol alguno, con un gran meta Thibaut Courtois. En su visita el sábado al Valladolid (0-1) que preside Ronaldo Nazario con siguieron su cuarta victoria consecutiva, con gol del brasileño Casemiro. Presenta grandes dudas, pero está ahí; ahora a tres puntos (un partido más) y en nada el derbi madrleño.



El Barcelona, en cambio, no ha aprovechado tanto los deslices atléticos. No pasó este domingo de un empate casero ante un Cádiz (1-1) en lucha por la salvación. El gol de penalti de Leo Messi a la media hora no bastó para llevarse unos puntos necesarios para meterse mas de lleno en la lucha por el título. Y es que el tanto del excanterano madridista Alex Fernández (hermano del defensa madridista Nacho), también de penalti, a escaso tiempo del final, fue un golpe duro para cerrar una semana triste para los barcelonistas, que el martes habían sufrido el mazazo de la derrota casera ante el PSG (1-4), en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.



La jornada en LaLiga tuvo también el nombre propio del joven delantero sueco Alexander Isak, autor de tres goles en la goleada la Real Sociedad al Alavés (4-0), que saca en parte a su equipo la espina de la dolorosa derrota del jueves en Liga Europa ante el Manchester United (0-4).



LAUTARO PONE MILÁN A SUS PIES



Uno de los partidos más esperados del Calcio es siempre el denominado derbi della Madonnina, en honor de la estatua de la virgen que preside desde lo más alto el célebre Duomo (catedral) de Milán. Este domingo, el orden era Milán-Inter, con el liderato en juego, y acabó con claro triunfo interista, por 0-3. El duelo tuvo aires argentinos merced a su héroe: Lautaro Martínez, autor de los dos primeros tantos (el tercero fue obra del belga Lukaku), de un triunfo que deja la ciudad a sus pies. Cuarto triunfo consecutivo en Serie A, siete resultados seguidos útiles en una competición donde no pierde desde el último 6 de enero; y su equipo liderando con cuatro puntos de ventaja sobre el milanista.



Malos tiempos para Gennaro Ivan Gattuso en el banquillo del Nápoles. Lleva desde hace mes y medio bajo la lupa del dueño del club,,,y su equipo cayó en su visita al Atalanta (4-2, en los locales goles de los colombianos Muriel y Zapata, y del argentino Cristian Romero), quedando fuera de los puestos de acceso a Europa.



EL LILLE SE RESISTE A DEJAR LIDERATO, EL PSG PAGA ESFUERZO DE BARCELONA



En Francia, el Lille sigue aferrado al liderato y dispuesto a intentar dar la gran sorpresa. Se impuso con goleada en su visita al Lorient (1-4), y sigue en lo más alto de la clasificación. Mantiene tres puntos de ventaja sobre el Lyon, que ganó en Brest (2-3), pero sobretodo amplia a cuatro la que tiene sobre un PSG que es el principal favorito al título.



Y es que la sorpresa de la jornada estuvo en el Parque de los Príncipes, donde el PSG de Mauricio Pochettino cayó ante el Mónaco (0-2, segundo tanto del chileno Guillermo Maripán). Sigue sin los lesionados Neymar y Ángel Di María, pero presentaba, salvo el italiano Marco Verratti que inicio en el banquillo (salió en el minuto 55), el mismo equipo que barrió hace días al Barcelona en Liga de Campeones (1-4). Quizás pagaron el exceso de alegría y euforia, pero equipo mostró la cara opuesta de la mostrada en el Camp Nou, incluido el héroe Mbappé, este domingo desdibujado ante su exequipo. De ello se aprovechó un serio y bien concentrado conjunto monegasco, que se pone a dos puntos de los capitalinos, estos en una tercera plaza que les mandaría a eliminatoria de acceso a Liga de Campeones y que ya viven su sexta derrota liguera.



BAYERN CAE Y SE APRIETA ZONA ALTA, EL SPORTNG LISBOA SIGUE SIN PERDER



La Bundesliga también se reabre. El Bayern Múnich, quizás más pensando en su compromiso del martes próximo de Liga de Campeones, sumó en la cancha del Eintracht Franfurt (2-1) su tercera derrota en Bundesliga, donde no caía desde el 8 de enero. De ello se aprovechó el Leipzig, que goleó a domicilio al berlinés Hertha (0-3) y se sitúa a solo dos puntos del conjunto muniqués.



Portugal sigue viendo al Sporting Lisboa como el único líder de las principales ligas europeas que aún no conoce la derrota. Ante el Portimonense (2-0) sumó su decimoséptima victoria en las veinte jornadas jugadas. Su ventaja al frente de la clasificación ahora es de 11 puntos, y el sábado tiene una salida que le pondrá muy a prueba su condición de invicto, pues visita a un Oporto que llegaría segundo de ganar este lunes su compromiso ante el Maritimo.