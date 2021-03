El CTA aclara los criterios para pitar o no las manos en el área

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), aseguró que tanto este organismo como los colegiados tienen "un criterio claro" y "ninguna duda" en el aspecto de la señalización de las manos en el área.



"Con una rotundidad absoluta hay un criterio claro por parte del CTA. Esto es algo que tenemos que dejar muy claro tanto a jugadores, entrenadores, técnicos como al público en general. No tenemos ninguna duda", resaltó Velasco Carballo en conferencia de prensa celebrada para analizar la actuación arbitral en el segundo tercio de la liga española.



"Los árbitros aciertan en la gran mayoría de las acciones, conocen los criterios y son consistentes. Cuando no aciertan no es falta de criterio, son simplemente errores, se equivocan", expresó el excolegiado madrileño, quien apuntó que no debe generarse la idea de que no hay un criterio. "El análisis de las manos es que ha habido un 93% de acierto en 73 acciones de mano que hemos ido revisando y cinco errores", apuntó.



"Hemos cometido errores y seguiremos cometiendo errores. Hay debate y va a seguir habiendo debate toda la vida", comentó Velasco Carballo, quien insistió en que tienen los criterios claros y que se "acierta en la inmensa mayoría de las ocasiones", pero que en determinadas situaciones se generan polémicas porque se trata de una "cuestión subjetiva".



Conscientes de que es una cuestión que está generando controversia, Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, repasó una vez más los criterios también para todo el mundo del fútbol:



Manos no sancionables:

- Manos apoyadas o hacia el apoyo: si la mano está apoyada o camino del apoyo no es mano (mano como herramienta de soporte para mantener el equilibrio).



- Manos pegadas próximas al cuerpo: si la mano/brazo está pegada o próxima al cuerpo, no se sanciona.



- Mano tras balón jugado por el propio jugador: si el jugador juega deliberadamente el balón y se golpea su propia mano/brazo no es mano



- Mano en posición natural. Si el jugador tiene el brazo en posición natural no es mano



Manos sancionables:

- Accidentales previa a gol. Si el balón golpea en el brazo del jugador (incluso si es accidental) e inmediatamente se marca un gol o una ocasión de gol es mano.



- Mano deliberada/intencionada. Si el jugador juega deliberadamente el balón con la mano brazo (gesto hacia el balón) es mano.



- Manos a la altura del hombro. Si el balón golpea en el brazo/mano del jugador a la altura del hombro o superior es mano salvo que juegue el balón previamente.



- Manos en posición no natural. Si el jugador tiene el brazo/mano en posición antinatural es mano (mano que ocupa un espacio mayor, su cuerpo se hace más grande, consecuencias de acción, evita gol, disparo, opciones de evitar mano, distancia entre adversario y mano, velocidad de balón, riesgo de jugadas vs consecuencias de su acción).





?????? Estos son los criterios marcados por el Comité Técnico de Árbitros (@CTA_RFEF) para la sanción de las manos en el fútbol español.



????????? Vídeo completo con ejemplos prácticos de cada acción. pic.twitter.com/3urLtUUHgS — RFEF (@rfef) March 2, 2021