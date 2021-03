Joachim Löw 'culpa' ahora a Sevilla del 6-0 contra España.

Han pasado tres meses desde que la Selección Española le endosara una goleada histórica a Alemania (6-0) en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Una humillación con la que España logró su plaza para la 'final four' de la UEFA Nations League' y que puso contra las cuerdas al seleccionador germano, Joachim Löw, que finalmente logró resistir en su puesto.

Ahora, en una entrevista en Kicker, el entrenador teutón justifica aquella dolorosa derrota y 'culpa' en cierto modo a Sevilla al ser en ese momento "una zona de alto riesgo" de coronavirus. En ese sentido, aseguró que muchos futbolistas estaba asustados y que no querían viajar.

"Nuestros jugadores no estaban seguros de querer jugar. Al final lo hicimos porque pudimos, pero alguien no quiso ir porque Sevilla era una zona de alto riesgo. Hubo quienes me dijeron que su pareja estaba embarazada y quienes tenían padres pertenecientes a las categorías más expuestas. Los entendí, pocas veces había visto tanta incertidumbre. Y arrastramos estas sensaciones al pitido de salida", señaló Löw.