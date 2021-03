El Sevilla FC y el Betis celebran el Día Internacional de la Mujer

Este lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reivindicar la igualdad y los derechos del colectivo.



Por fortuna, cada vez son más las personas que están concienciadas y que luchan en su día a día por conseguir eliminar esa barrera que separa a hombres y mujeres, pero aún así, sigue siendo necesario este día. Porque mientras haya una sola mujer que siga muriendo a manos de su pareja, sigan sin equipararse los sueldos o los puestos directivos sigan copados en su mayoría por hombres, la lucha no habrá acabado.



Entre los que usan su altavoz para difundir el importante mensaje del feminismo, como no podía ser de otra forma, se encuentran los dos equipos sevillanos, Sevilla FC y Betis, que han lanzado a través de sus redes sociales sendos mensajes por el 8-M.



Así, los nervionenses recordaban que entre sus primeros equipos, el femenino y el masculino, no hay diferencias, y que "solo hay uno". Entretanto, el Betis, que también ha cambiado su imagen en la conocida red social de su habitual verde al morado feminista, celebra el día "por ti, por mí, por todas".





Sevilla FC solo hay uno. ??



Feliz Día Internacional de la Mujer.

Junto a ellos, el jugador verdiblanco Borja Iglesias también ha compartido una imagen con sus seguidores. El delantero es la imagen de la campaña conjunta entre, en la que se reconoce la labor de futbolistas, aficionadas, entrenadoras y directivas "#porhacerunfútbolmásgrande".