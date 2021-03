La Junta decidirá si hay público en las dos finales de Copa.

La RFEF se ha reunido en la tarde de este jueves con los dos finalistas de la primera de las dos finales de Copa del Rey que se disputarán el próximo mes de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Se trata del Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, finalistas de la edición del 2020 que decidieron aplazar la final por el Estado de Alerta vigente en España y que impedía poder celebrarla con público.

La presencia de público, de hecho, ha sido la primera de las cuestiones que han estado sobre la mesa en la reunión de esta tarde. Dede la RFEF se le ha transmitido a los dos finalistas es que ahora mismo no hay novedad ninguna al respecto y que es una decisión que compete a la Junta de Andalucia conforme establece el protocolo para el desarrollo de competiciones no profesionales elaborado por el CSD y el Ministerio de Sanidad. La Copa del Rey está conceptuada como una competición no profesional.

Por ello, las próximas semanas se antojan clave, si bien todo hace indicar ahora mismo que la final deberá celebrarse a puerta cerrada como sucedería también con la del día 17, entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona.

Suspendida la Semana Santa, para las mismas fechas, con la intención de evitar la concentración de gente, y cerrada perimetralmente la comunidad de Andalucía, algo que en principio no cambiará para entonces, se antoja poco probable la presencia de público en las gradas de La Cartuja.