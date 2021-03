Casillas se evade en Sevilla.

Iker Casillas, quien fuera portero del Real Madrd, Oporto y la selección española, y la periodista Sara Carbonero anunciaron este pasado viernes su separación. Un anuncio público para el que ambas partes utilizaron el mismo texto en sus respectivas cuentas de Instagram: "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es un decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. Tanto Iker/Sara como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión".

Una noticia tras la que el exguardameta ha querido venirse a Sevilla para evadirse de todo el runrún que ha generado su separación. En la capital hispalense, sin ir más lejos, comparte amigos con presente o pasado sevillista como Javi Varas u Óliver Torres, además de otros tantos béticos, como es el caso de Adrián San Miguel o del propio Joaquín.

Unas amistades a las que también hay que sumar un amplio círculo de personas anónimas, frunto de una relación anterior con una conocida modelo sevillana, lo que le llevó a pasar largas temporadas en Sevilla.

Así, Casillas ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía junto al río Guadalquivir, haciendo ver que pasaba aquí el fin de semana. Obviamente, no ha tardado en tener un sinfín de respuestas. "Tiene un color especial" o "no has elegido mal sitio" son algunos de los mensajes que sus amigos y compañeros de profesión le han dedicado en estos momentos tan complicados.

Tanto Iker como Sara señalaron durante su anuncio que "el respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre". "Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión", concluían en su escueto comunicado público una Sara Carbonero y un Iker Casillas que se casaron en Boadilla del Monte (Madrid) el 20 de marzo de 2016.