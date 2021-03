El enfado de Jesé y las palabras de consuelo de Pepe Mel

Por h o por b, Jesé es noticia semana sí y semana también. En esta ocasión, el delantero de Las Palmas ha sido protagonista por una escena durante el derbi canario ante el Tenerife celebrado este domingo y que acabó con un insulso empate (1-1).

Y es que, el ex del Betis o PSG la tomó con el cartelón del cuarto árbitro después de ser sustituido en la segunda mitad en el minuto 76. El enfado fue tal que el electrónico acabó destrozado, un arrebato que su entrenador, el también exbético Pepe Mel intentó justificar en la sala de prensa tras el encuentro.

"No me sienta mal el enfado de Jesé. Fui futbolista durante muchos años. Él se frustra. Él cree tener la responsabilidad de hacer goles. Nos puede ayudar en más cosas. Yo fui goleador toda mi vida y él no; tiene otras cosas.. Si él no lo marca lo hará otro. No pasa nada porque se enfade Jesé. Tenemos un gran ambiente, que es lo que hace que la UD Las Palmas siga para adelante".

Jesé ha disputado seis encuentros con Las Palmas desde que regresó el pasado mes de enero y todavía no se ha estrenado como goleador.