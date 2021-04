Caparrós pincha el himno del Sevilla en Armenia y se moja sobre Sergio Ramos y el derbi vasco copero

Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia, está en boca de toda Europa. Ha arrancado de manera espectacular la Fase de Clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y luce como sorprendente líder del Grupo J, por delante de Macedonia del Norte y de Alemania tras sumar nueve puntos de nueve posibles. Su victoria ante Rumanía, con dos goles sobre la bocina para remontar el marcador, desató la euforia en un partido que sí se celebró con público. El utrerano acabó aplaudido e implicado en la pequeña fiesta que se montó sobre el césped tras el pitido final, jaleado por una plantilla que le idolatra y a la que ha grabado a fuego el 'leitmotiv' del Sevilla FC: "Dicen que nunca se rinde".

No obstante, ese motivador lema no es el único nexo que ha creado Caparrós entre los internacionales de Armenia y el club de Nervión. No sólo han aprendido esa frase, sino toda la letra. "Aquí los chicos me piden que les ponga el himno del Sevilla FC en el vestuario. No sé si se lo saben o lo entienden, pero sí pegan golpes en la mesa", confesó el técnico entre risas en 'El Larguero' de la Cadena SER. "Al presidente de la federación armenia le está llamando gente que ha tenido desgracias en la guerra y que estos partidos les están haciendo sonreír. Es la grandeza del deporte y del fútbol", añadía.

La pasada madruga, Caparrós también intervino ante los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero y dio más detalles de su aventura en la selección de Armenia, donde se siente feliz y realizado: "Hay una gran felicidad en el país por lo que hemos podido hacer en estos tres partidos. El fútbol le ha dado a Armenia la alegría necesaria para superar momentos muy complicados". Precisamente por eso, no se pone techo: "Soñar es importante pero todavía nos quedan partidos muy importantes por jugar. Hay que aprovechar la motivación que nos da la alegría por lo conseguido hasta ahora".

"En mi familia no me dicen cuándo vas a venir, de hecho es al revés. Están enganchados a esta selección porque me ven disfrutar", explicó el veterano entrenador, que consideró que su mayor logro al frente de Armenia es motivar a los futbolistas: "Creo que los jugadores quieren venir a esta selección, era nuestro gran reto y creo humildemente que lo hemos conseguido".

Se moja por Sergio Ramos y por su Athletic

No sólo por Armenia y por el Sevilla FC le preguntaron a Caparrós en su gira radiofónica. También fue cuestionado por el incierto futuro de Sergio Ramos y le recordaron las palabras en las que el central camero le señalaba como el entrenador más importante de su carrera, el que le hizo debutar como nervionense y tuteló sus primeros pasos en la elite del fútbol. "Le agradezco mucho sus palabras a Sergio Ramos. Es un jugador que ha tenido entrenadores muy importantes y se acuerda del que le hizo debutar. Le tengo un cariño especial a Sergio. Me gustaría que siguiese en el Real Madrid, pero lo único que quiero es lo mejor para él", manifestó el utrerano, un sevillista de cuna que, si ha llegado a sentir algo similar a su amor por el club de Nervión a lo largo de su carrera, sin duda ha sido por el Athletic Club. Por eso, no tiene dudas cuando le preguntan con quién irá en la final de la Copa del Rey que este sábado se celebra en La Cartuja de Sevilla.