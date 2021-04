La decisión de Thauvin; el lateral del Betis; Adán y Feddal; derbi vasco en Sevilla... así vienen las portadas

El padre y el representante de Erling Braut Haaland, delantero del Borussia Dortmund, han iniciado una gira con la que dan por inaugurada la gran subasta veraniega por el despiadado goleador noruego. Este martes iniciaron una ronda de contactos con el FC Barcelona y el Real Madrid, a la que seguirá un previsible viaje a Inglaterra para negociar también con los clubes más pudientes de la Premier League, y este asunto es uno de los más espacio ocupa en el repaso a las portadas de los principales periódicos deportivos en este Viernes Santo, día 2 de abril.

Sergio Ramos, con una enésima lesión para promocionar el documental en el que contará "toda la verdad" de su salida del Sevilla FC y con un pretendiente menos si decide no renovar -en Inglaterra anuncian que el Liverpool se cae de la puja- es otro de los nombres propios del día, junto a los de los ex del Betis Antonio Adán y Zou Feddal, bastiones defensivos de un Sporting de Portugal que les quiere ampliar los contratos hasta 2023. No obstante, las informaciones de este viernes que más interés despiertan en la capital andaluza son las referentes a Florian Thauvin y a Bruno Peres.

El atacante francés es uno de los objetivos principales de Monchi para la plantilla sevillista de la próxima temporada, pero a la desorbitada ficha que está reclamando para fichar como agente libre -del todo prohibitiva para el Sevilla FC- se une la intervención de Jorge Sampaoli, que intenta convencer a Thauvin para que renueve con el Olympique de Marsella, opción casi descartada desde hace meses y que a día de hoy vuelve a cobrar mucha fuerza. También a coste cero saldrá de la AS Roma el lateral derecho Bruno Peres, uno de los objetivos del Real Betis, que busca reforzar el costado de su defensa ante la salida de Emerson y el pobre rendimiento de Martín Montoya y que ya conoce las exigencias del brasileño.

La final de la Copa del Rey aplazada desde hace un año se celebrará por fin este sábado. Athletic Club y Real Sociedad lucharán en el estadio de La Cartuja por alzar el título en un apasionante derbi que convertirá a Sevilla en la capital de Euskadi, al menos, durante este fin de semana. Todas estas noticias y muchas más, en esta galería elaborada por ESTADIO con las mejores portadas de este viernes.