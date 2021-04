Guardiola: "Con estos precios no vamos a fichar a un delantero"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, puso en duda el fichaje de un delantero que reemplace a Sergio Agüero y aseguró que con los precios actuales del mercado no se lo pueden permitir.



El conjunto de Mánchester ha sido relacionado con Erling Haaland, del Borussia Dortmund, su próximo rival en la Liga de Campeones, y con Danny Ings, del Southampton, pero el técnico español descartó movimientos en el próximo mercado veraniego.



"No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también", dijo Guardiola en rueda de prensa antes del partido contra el Leicester City.



"Lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada", añadió.



El City perderá este verano a Agüero, que se marchará libre tras acabar contrato, pero Guardiola confía en los jugadores que tiene y en la cantera para el futuro.



"Tenemos suficientes jugadores en el primer equipo y futbolistas interesantes en la cantera", agregó.