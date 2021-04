Dux llega al fútbol femenino con el objetivo de "diversificar público"

Logroño, 4 abr (EFE).- La empresa de juegos en internet DUX ha oficializado este domingo su entrada en el accionariado del EDF Logroño con lo que por primera vez da un paso en el fútbol femenino, donde se han marcado el objetivo de "diversificar el público" que se acerca a este deporte.



Así lo ha explicado el responsable de esta empresa, Mario Fernández, en el acto de firma de la compra de parte de las acciones del Escuelas de Fútbol Logroño, que ha rubricado con el presidente del club, Iván Antoñanzas.



El acto, que se ha celebrado en el campo de Las Gaunas, ha contado con la asistencia del concejal de Deportes de Logroño, Rubén Antoñanzas, y el director general del Deporte de La Rioja, Eloy Madorrán.



Fernández ha incidido en que su empresa -en la que son inversores el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois y el delantero del Betis, Borja Iglesias- decidió entrar en el fútbol femenino después de hacerlo en el masculino, con un equipo que tienen en la comunidad de Madrid.



"Somos bastante cercanos a Olga García", ha explicado Fernández, en alusión a la delantera del EDF Logroño, que colabora con ellos, "y nos llamó la atención el club por sus valores, por los equipos e cantera que tiene y por la trayectoria de trabajo que tienen".



Así, ha relatado "desde las primera reuniones hubo muy buena sintonía y nos encantó estar aquí" y por ello invirtieron en el equipo riojano, con el objetivo "de atraer audiencias más nuevas y más jóvenes" además de "dar un apoyo a esta ciudad".



El EDF, ha dicho, "tiene experiencia en cómo atraer a la afición local al fútbol femenino y nosotros vamos a trabajar por aumentar su afición fuera de Logroño, fuera de La Rioja y fuera de España", ha asegurado el dirigente de Dux, que ha explicado que para ello "vamos a utilizar la potencia que tenemos en influencers, gamers y en la red".



Ha asegurado, por último, en que el proyecto de Dux con el fútbol femenino "no está condicionado por la permanencia" y "no nos preocupa si se desciende o no" porque "si eso pasa, que ojalá no, seguiremos trabajando del mismo modo", ha concluido.