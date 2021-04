Mathieu admite que no quería dejar el Valencia por el Barça

El exdefensa francés Jérémy Mathieu admitió este domingo que nunca quiso dejar el Valencia CF y fichar por el Barcelona, pero señaló que abandonó su antiguo equipo porque no recibió una contraoferta satisfactoria.



"No quería ir al Barça. Cuando el club me llamó (en 2014), era capitán en Valencia, me gustaba mi vida allí y me preguntaba: ¿Voy a calentar el banquillo en Barcelona?", dijo en una entrevista en el diario deportivo francés L'Équipe.



Cuando recibió el contrato blaugrana, redactó uno nuevo, con un salario a medio camino entre el que tenía en ese momento y el que le ofrecían los catalanes.



"Enseñé ese contrato falso al director deportivo del Valencia y le dije: 'Si me das esto, me quedo", recordó. Francisco Rufete le contestó que "no debería ser un problema", pero cuando llamaron juntos al presidente Amadeo Salvo este último se negó.



Mathieu, de 37 años, añadió que se dio cuenta de que no contaban con él y se fue al Barça, donde jugó hasta 2017, antes de irse al Sporting de Portugal.



Su momento deportivo más bochornoso, según afirma, es el gol que se metió con el Barça en un partido contra el Villarreal el 20 de marzo de 2016, que acabó en empate a dos.



"En un córner, no vi llegar el balón, que rebotó sobre mi pecho y entró en nuestra portería. Después, todos los periodistas españoles me aplastaron, como si lo hubiera hecho a propósito", sostiene.



Mathieu recalca que Messi, David Silva, Juan Mata o Xavi, que le impresionó por su "facilidad técnica y su sencillez fuera del campo", han sido los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario.



Su rival más duro, el brasileño nacionalizado español Diego Costa: "Te da pequeños golpes de 'perro' para sacarte del partido. Te pisa, se disculpa y lo vuelve a hacer justo después. Aunque lo sepas, te acaba molestando, le contestas y te llevas una tarjeta", añade.