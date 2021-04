Diakhaby: "Cala me llamó 'negro de mierda' y no lo puedo consentir"

Diakhaby: "Me llamó ?negro de mierda? y no lo puedo consentir"

El central del Valencia Mouctar Diakhaby dio este martes su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el campo del Cádiz y reiteró que, tal y como le trasladó al árbitro, un jugador local le profirió un insulto racista y desveló que compañeros de éste trataron de que volvieran al terreno de juego ofreciendo la posibilidad de que Juan Cala se disculpara.





" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

"En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco", explicó el jugador francés en un video publicado en sus redes sociales.



"Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así", apuntó.



Diakhaby dijo encontrarse ya bien pero también que el insulto le dolió ?muchísimo?.



"Es la vida y hay cosas así en la vida. Espero que la Liga va a hacer cosas y soluciones para tener pruebas y que se vea y se aclare y ya está", señaló el central, que agradeció la respuesta de su equipo.



"Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros y a los entrenadores por la solidaridad, el cariño y el apoyo que me han dado y a toda la afición", concluyó.