Nahikari García: "Yo de este barco tampoco me quiero soltar"

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- La internacional española Nahikari García reconoció este martes que no se quiere soltar del barco de la selección absoluta, con la que reaparece para los dos amistosos ante los combinados de Países Bajos y México en Marbella tras haber alcanzado recientemente el centenar de goles con la Real Sociedad.



Los días 9 y 13 de abril, la selección que dirige Jorge Vilda afrontará dos pruebas que, según afirmó Nahikari García en una rueda de prensa celebrada de manera telemática, les permitirá "empezar a preparar el futuro tan ilusionante" que tienen por delante.



El conjunto español prosigue la cuenta atrás hacia la Eurocopa de 2022 en Inglaterra después de haber sellado su clasificación matemática el pasado mes de febrero, como líder del Grupo D.



"Este tipo de partidos son una oportunidad ideal para prepararnos", dijo la atacante de Urnieta, de 24 años.



Nahikari García adelantó que la selección española "estará a la altura" en el amistoso de este viernes (19.00 horas) ante el combinado neerlandés, vigente campeón de Europa y subcampeón del mundo.



Preguntada por su regreso a la selección absoluta, la delantera de la Real Sociedad confesó que está "muy feliz" por la llamada de Jorge Vilda.



"No puedo pedir más que estar aquí, entre las mejores siempre se está bien. Este año no ha sido fácil para mí. Me costó coger ritmo después de tantos meses, por una lesión; pero a partir de enero volví a encontrarme bien. Estoy a gusto, tengo buenas sensaciones y es un lujo poder estar aquí y que se me exija cada día un poco más. Voy a disfrutarlo y a seguir dando caña para intentar venir siempre", dijo.



Nahikari García subrayó asimismo que se va a agarrar "fuerte" a esta nueva oportunidad. "Yo de este barco tampoco me quiero soltar", remarcó.



La goleadora vasca destacó, por otra parte, el alto nivel de Esther González (Levante) y Jenni Hermoso (Barcelona), las dos máximas goleadoras de la Primera Iberdrola con 21 y 17 dianas, respectivamente.



"El nivel de las compañeras te hace exigirte más. Todas seguimos la liga cada fin de semana y sabemos lo que nuestras compañeras hacen. Yo me alegro del nivel y de la cantidad de goles que llevan, porque sé lo complicado que es y lo que se trabaja para conseguirlo. Al resto nos hace exigirnos. Cada una trabaja individualmente para ponérselo más difícil a la de al lado y al míster", aseveró.



En clave 'txuri urdin', Nahikari García comentó el emparejamiento de los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid: "Será un partido complicado. El Atlético de Madrid nunca te lo pone fácil".



También compartió su alegría por la coronación del equipo masculino como campeón de la Copa del Rey. "Ha sido una semana emocionante en el club. Había mucha ilusión desde que se consiguió el pase a la final ante el Athletic Club", recordó.



"Con la pandemia no se ha podido celebrar como a todo el mundo le hubiese gustado", lamentó, "pero habrá tiempo para todo eso". "El recibimiento que han tenido en Guipúzcoa nos ha traído buenos recuerdos de cuando nosotras estuvimos en una situación similar -ganaron la Copa de la Reina en 2019-. Ganar un título es especial para quien siente y vive el club", sentenció.