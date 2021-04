Aganzo: "Se ha intentando influir en el voto con malas artes"

David Aganzo opta a la reelección como presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en las elecciones del día 9 con el mensaje firme de que "luchará para que los derechos de los y las futbolistas no se vean afectados" y la denuncia de que se "ha intentado influir en el voto con malas artes por parte de la otra candidatura" que encabeza Gaizka Toquero.



Presidente desde noviembre de 2017, cuando la directiva acordó que reemplazase a Luis Rubiales al dejar el cargo para optar a la Federación Española y los jugadores lo respaldaron, Aganzo ve "sano" que haya otra candidatura, aunque en ella hay exdirectivos que "han denunciado a su propio sindicato", y pide a los jugadores que voten y lo hagan en conciencia.



El exjugador de Real Madrid, Espanyol, Valladolid, Levante, Racing, Alavés, Rayo Vallecano, Extremadura, Hércules, Lugo, Beitar Jerusalén y Aris Salónica, Aganzo (Leganés, Madrid 1981) detalló en una entrevista con EFE sus proyectos para un segundo mandato con la protección de los y las futbolistas como máxima y con un equipo que "representa a todas las categorías del fútbol español".



2- Pregunta (P): ¿Qué le diría a un jugador que todavía pueda tener dudas sobre a quién votar?



- Respuesta (R): Lo primero que le diría es que vote. Que ejerza su derecho porque para nuestro sindicato es muy importante la participación de todos y de todas. Y lo segundo es que lo hagan libremente y en conciencia.



- P: AFE se ha caracterizado por candidaturas únicas en sus procesos electoral durante mucho tiempo, ¿entiende que con el tiempo que lleva en la presidencia haya surgido una alternativa y que algunas personas que estuvieron en su directiva formen parte de ella?



- R: Que haya dos candidaturas me parece sano para AFE. Es importante que los y las afiliadas tengan opciones donde elegir. Respecto a esos antiguos directivos sólo diré que se han pasado los últimos años intentando aprovecharse y denunciando a su propio sindicato. Como no pudieron mantener conmigo privilegios heredados ya que perdieron todas las demandas contra AFE, ahora han decidido intentarlo a través de la otra candidatura.



- P: ¿Cree que la campaña está siendo limpia?



- P: Nos consta que ha habido agentes de instituciones ajenas a AFE que han intentado influir en el voto de los y las futbolistas con malas artes por parte de la otra candidatura. Nosotros nos hemos dedicado a presentar nuestro proyecto de futuro con un potente equipo que representa a todas las categorías del fútbol español.



- P: Usted fue propuesto por Luis Rubiales para reemplazarlo, pero en algún momento ha vinculado al equipo de la otra candidatura con la Federación ¿por qué hay tantas diferencias ahora con la Federación?



- R: Es cierto que sustituí a Rubiales en AFE cuando decidió optar a la presidencia de la RFEF. Al poco tiempo convoqué voluntariamente una Asamblea que me legitimó en el cargo con un 98% de apoyo. Desde entonces AFE ha mantenido con la Federación una actitud dialogante, de consenso y abierta a una interlocución permanente, sin olvidarnos de nuestro objetivo, que no es otro que la defensa de los y las futbolistas y la exigencia de ayuda que por parte de la RFEF le corresponde al sindicato. Hasta este momento nuestra Asociación se ha encontrado con que la RFEF no ha concedido todavía la subvención, ni recupera el partido a beneficio de AFE por el que tanto luchó Rubiales. Es un dinero que le corresponde a los futbolistas y que la RFEF se lo está negando, sobre todo, a los más modestos, a los que más lo necesitan. Además han reestructurado todo el fútbol no profesional sin contar con los jugadores, ni informar sobre cómo quedarán sus derechos. Si somos elegidos, esta AFE luchará para que esos derechos no se vean afectados.



- P: ¿Qué papel debe tener un sindicato en un deporte con tantas diferencias como las del fútbol profesional y el aficionado?



- R: Lo tenemos claro. Hay categorías cuyos futbolistas son auténticos profesionales y así deben ser considerados. En AFE hemos conseguido que el CSD recoja nuestra propuesta de profesionalizar el fútbol femenino, antes tendremos que mejorar y renovar el histórico Convenio Colectivo. Y nuestro objetivo es que las condiciones de la Segunda División B en todas sus divisiones, sea profesional con unas condiciones para sus futbolistas. Y en el caso de la Primera RFEF que sean lo más semejantes posibles a la Segunda división.



- P: ¿Cuál es la preocupación más grande que ha percibido en los jugadores en este año largo de pandemia?



- R: Por un lado mantener sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales ante la avalancha de ERTES. Ahí ha estado AFE asesorando y colaborando con un Fondo de Ayuda COVID-19 de 1.260.000? para 1.787 futbolistas afectados, además de condonar la segunda cuota a todos los afiliados que lo solicitaron. Y por otro lado la protección de su salud. Desde AFE conseguimos evitar las concentraciones, exigimos un protocolo de salud armonizado, logramos que también fuera obligatorio en el caso de las categorías estatales no profesionales, conseguimos que la RFEF lo unificará y aportamos 640.000? para la compra de test. Ha sido un año muy duro y difícil pero AFE siempre ha estado al lado de sus futbolistas.



- P: ¿Cuáles son sus prioridades para su segundo mandato?



R: Lo primero proteger a los jugadores ante la reestructuración del fútbol que organiza la RFEF. Renovar el Convenio Colectivo de la antigua Segunda B para que sus futbolistas sean considerados como lo que son, profesionales. Mejorar y proteger las condiciones laborales de la anterior Tercera división. Renovar el Convenio Colectivo del fútbol femenino como paso necesario para su profesionalización. Modernizar AFE con una transformación digital que nos acerque más todavía a los afiliados. Aumentar el número de becas, el material deportivo y el Fondo fin de carrera. Y por supuesto la construcción del nuevo Centro AFE en la Comunidad de Madrid para que los y las futbolistas tengan su propia casa.