Con un gol decisivo, Farfán firma un heroico regreso al Alianza Lima

Lima, 6 abr (EFE).- El delantero peruano Jefferson Farfán firmó este martes un regreso de ensueño a Alianza Lima, cuya camiseta volvió a vestir después de 17 años, y a la heroica le dio el primer triunfo de la temporada con un decisivo gol con un jugador menos.

Tras ingresar a la cancha en el minuto 57, a 'la Foquita' solo le bastaron 25 minutos para poner el 1-0 que le dio a Alianza los tres puntos frente al Deportivo Municipal de Lima cuando más cuesta arriba se le había puesto el partido por la expulsión de Carlos Montoya, que vio doble tarjeta amarilla.

El atacante fue el más inteligente para rematar un tiro libre colgado al área y anotar así su primer gol en su regreso al fútbol peruano, precisamente ante el Deportivo Municipal, el equipo de cuya cantera surgió antes de pasar a la de Alianza cuando aún era un niño y que también estuvo muy interesado en ficharlo meses atrás.

"El gol es para mi familia, para los hinchas de Alianza Lima y para mi madre. Antes del partido hablé con ella y le dije que iba a marcar", contó Farfán al canal Gol Perú tras culminar el encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo, de Lima.

Para Farfán fue su primer partido oficial en casi seis meses, pues no jugaba desde octubre, cuando había disputado con la selección peruana las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"No juego hace tiempo, pero el equipo me ha hecho sentir como en casa. Es una linda familia. Es un tema de procesos. Poco a poco vamos mejor", señaló Farfán.

Gracias a este triunfo sobre Municipal, Alianza Lima suma cuatro puntos en dos partidos disputados en la primera división, categoría a la que fue restituido después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anulase su descenso de la pasada temporada a la segunda división.

El partido contra Municipal era el correspondiente a la segunda fecha de la liga que no llegó a disputarse porque, cuando el TAS emitió su fallo, ya se había disputado la primera fecha y Alianza no estaba listo para entrar al torneo, pues aún no había completado toda la pretemporada.