Alexia Putellas pasa a formar parte de la terna de capitanas de España

Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, se une a Jennifer Hermoso e Irene Paredes como capitana de la selección española femenina, informó la página de los equipos nacionales.



Putellas, nacida hace 27 años en Mollet del Vallés, ha disputado 83 partidos como internacional absoluta desde que debutó en 2013 y ha sido clave en la participación de España en Eurocopas en diversas categorías así como en el último Mundial, y fue elegida mejor jugadora de la prestigiosa SheBelieves Cup 2020 disputada en Estados Unidos.



"El brazalete es algo que cuando te lo pones da mucha emoción, aunque no deja de ser algo simbólico. Me gusta más el trabajo del día a día, ayudar a las compañeras, intentar que todo esté bien, aportar soluciones, mirar siempre por el bien del grupo, del equipo, y eso para mí es lo realmente importante. Luego, si me toca ponerme el brazalete, dará una fuerza extra para sacar incluso más energía", explicó en declaraciones a Sefutbol.



Putellas comentó que "las capitanas son las que tienen que marcar el camino por dónde se debe ir para llegar a los objetivos". "Es un privilegio ser capitana de este equipo, de la selección. Son muchos años aquí ya. He tenido muy buenas capitanas y ahora me toca a mí junto al resto de compañeras que también son capitanas", apostilló.



Recordó la barcelonista que lleva "un tercio" de su vida viniendo a la selección, desde las categorías inferiores, y que tiene "muy buenos recuerdos". Rememoró su primera convocatoria, con 15 años: "Cuando me lo dijeron estaba mi abuelo abajo, ayudando en el mercado del pueblo, bajé corriendo a decírselo y fue muy emocionante".



"Soy consciente de que también soy lo que soy hoy en día gracias a estas experiencias con la selección y, lo mejor, es que tengo muchísimas ganas de conseguir muchas más", indicó Putellas, quien apuntó que el seleccionador nacional, Jorge Vilda, solamente piensa en la próxima Eurocopa e impregna a las jugadoras esa mentalidad para cuando llegue el momento estar preparadas.



"Me gusta lo que se está viendo en los entrenamientos, en los partidos, la mentalidad que está cogiendo el equipo, el tono físico, el fútbol, cómo se crean esas sinergias entre todas las compañeras, da igual el club, me gusta, estamos preparándonos para llegar en un momento que toque y dar un paso adelante", afirmó.



"Me gusta cómo me siento cuando vengo aquí. Me gusta aprender de mis compañeras, me inspiran muchísimo todas ellas y eso al final me hace más grande, me hace sentir viva, y obviamente hay retos muy bonitos que vienen que también es lo que me mueve", agregó la azulgrana, que se encuentra concentrada en Marbella (Málaga) con el equipo español, que se enfrentará mañana a Países Bajos, campeona europea y subcampeona continental, en el primer amistoso. El martes jugará contra México en el segundo encuentro preparatorio de esta 'ventana'. EFE



