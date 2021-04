El fondo español que invierte en el Borussia de Haaland

Madrid, 9 abr (EFE).- El Borussia Dortmund alemán, en el que milita el noruego Erling Haaland, el Ajax de Ámsterdam neerlandés y el Olympique de Lyon francés comparten un inversor. Un fondo de inversión español de la aseguradora Mapfre cuenta con acciones de estos tres clubes en su cartera. Busca equipos "bien gestionados" y asegura que el precio actual al que se cotizan es "muy atractivo".



Balances económicos saneados, clubes que generan beneficios, con líneas de ingresos diversificadas y que saben moverse bien en el mercado de fichajes son los elementos que hacen que la aseguradora se haya fijado en el Borussia, el Ajax y el Olympique para ser uno de los primeros productos financieros disponibles para el público general en España con el que se puede invertir en el fútbol.



El fondo se denomina 'Mapfre Behavioral Fund' porque se basa en la economía del comportamiento, una corriente económica que trata de comprender los elementos no racionales que marcan las decisiones de los inversores para encontrar oportunidades de mercado. Y un ejemplo, según el gestor del fondo, Luis García, es el fútbol.



"Si hay una inversión en la que se ve el peso de la psicología es el fútbol. Los inversores huyen de él por su componente psicológico o su volatilidad, pero para nosotros muestran una ineficiencia: el valor de los clubes es mucho mayor que el precio que reflejan los mercados", asegura en una entrevista con EFE.



García busca a la hora de invertir empresas con un negocio "bueno, que tenga buenos márgenes, poca deuda y gente que lo gestione impecable y con capacidad de crear valor". Este gestor, aficionado al deporte, se dio cuenta de que esos mismos ingredientes se podían aplicar a ejecutivos futbolísticos cuando leía un libro sobre el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi'.



"Monchi para mí es un inversor en valor, y de los mejores de España. Es de los que más rentabilidad ha obtenido. Simplemente empecé a mirar números", recuerda. Poco después, presentó a sus superiores la idea de incluir participaciones en clubes cotizados dentro de su cartera. "En un primer momento les sorprendió, pero luego encontré todo el apoyo", añade.



Las acciones de clubes de fútbol son aproximadamente un 10% de la composición de este fondo, que tiene un 5,5% de su cartera en títulos del Borussia, un 2,5% del Ajax y un 2% en el Olympique. También incluye otras compañías deportivas -como la marca alemana Adidas, la empresa de cascos de bicicleta sueca Mips o la italiana de equipos para gimnasios Technogym- y un 65% de otros sectores como la automovilística CIE Automotive o los supermercados Carrefour. Cualquier cliente de Mapfre puede invertir, a partir de 10 euros.



EQUIPOS QUE DAN BENEFICIOS Y GENERAN TALENTO



El primero que eligieron fue el Olympique de Lyon, un equipo "excepcionalmente bien gestionado" que cuenta con varios atractivos: un estadio construido en 2016 con capacidad de albergar actos los 365 días del año -hasta que llegó la pandemia- y una mirada hacia el futuro, ya que cuenta con una productora audiovisual propia. "Y es un club que surte a los grandes de Europa. Compra barato y vende caro. Es una forma de generar valor", explica.



La inversión en el Ajax de Ámsterdam se justifica en criterios similares. Lleva años generando beneficios y repartiendo dividendos a sus accionistas, al mismo tiempo que exhibe una gran capacidad de generar talento que vende a otros clubes, con casos recientes como los de Frenkie de Jong y Sergiño Dest (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Hakin Ziyech (Chelsea) o Donny van de Beek (Manchester United) solo en las últimas dos temporadas.



Su última inversión fue en el Borussia Dortmund, realizada en marzo del año pasado, justo en pleno arranque de la pandemia. "Habíamos estado un año hablando con su director financiero, pero tomamos la decisión en marzo porque su acción había caído a la mitad de precio", recuerda García.



Con Haaland en el escaparate europeo, el gestor reconoce que el precio de sus títulos se revalorizarán si es vendido a alguno de los grandes que ambicionan su fichaje. Pero no es esa su principal preocupación como inversor.



"Se notará probablemente, pero a mí lo que me importa es que en los siguientes siete años sean capaces de producir, no muchos Haalands, pero sí muchos jugadores para vender a clubes más grandes. Antes de Haaland estuvo Ousmane Dembélé (Barcelona) o Christian Pulisic (Chelsea), ahora está Jadon Sancho o Gio Reyna... Y acaba de aparecer Youssoufa Moukoko, que apunta maneras. Lo que me interesa es que tengan un proceso repetitivo para generar beneficios", añade.



El cóctel de empresas y clubes funciona. En el último año han sido el segundo fondo de renta variable con acciones de compañías europeas que más rentabilidad ha ofrecido, según CityWire, de un 28,7%. Unos resultados obtenidos "a pesar de los clubes", ya que los mercados siguen castigando su valoración por el impacto de la pandemia en sus negocios, en exceso para García.



"Resulta curioso que, con lo que ha subido la bolsa en general, los clubes sigan estando igual que el año pasado. El fútbol está pasando el mayor test de estrés imaginable y lo está haciendo con holgura. Los balances del Borussia o del Ajax están relativamente saneados", opina el inversor.



"EN CUANTO UN CLUB ESPAÑOL SE ANIME A COTIZAR, IRÁN OTROS DETRÁS"



A diferencia de las empresas cotizadas, en clubes de fútbol un inversor tiene poco para elegir: apenas hay 22 conjuntos cotizados en el fútbol europeo.



Luis García descarta invertir en clubes grandes como el Juventus italiano o el Manchester United inglés, porque tienen "más deudas", aunque ve "interesante" al Benfica portugués, que sigue un modelo similar a los ya citados en cuanto a su política de fichajes, pero en este caso el problema es de falta de liquidez: hay pocas acciones en el mercado para constituir una posición inversora relevante.



¿Y en España? "Somos el único país sin clubes cotizados de las grandes ligas. Yo creo que en cuanto un club se anime irán más detrás, porque tiene cierto sentido. Quizás falte algo de divulgación, se percibe salir a bolsa como algo con componente negativo... Pero es lo contrario: cuando un club está cotizado está más controlado por los reguladores, y hay más liquidez", defiende.



De hecho, el Intercity alicantino, de Tercera División, se ha incorporado al Entorno Pre-Mercado de Bolsas y Mercados Españoles, la compañía que gestiona los parqués españoles, un paso previo a ser una empresa cotizada, con el exinternacional y exlateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres entre sus inversores.



El gestor de Mapfre cree que el esfuerzo que en los últimos años han hecho instituciones como la UEFA o LaLiga por obligar a los clubes a desarrollar mecanismos de control económico es la clave por la que los clubes han comenzado a ser una buena inversión.



"Se tiende a pensar que el fútbol es un negocio ruinoso, muy cíclico, y no es así. Lo era antes, pero a partir de las reglas del 'Fair Play' Financiero de la UEFA, que donde se están aplicando de forma más estricta es en España con LaLiga, ha pasado de ser un sector de quemar dinero a uno donde los clubes son financieramente rentables", finaliza el responsable de este fondo español pionero en la inversión en clubes de fútbol.



Miguel Ángel Moreno