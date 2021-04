El paraguayo Sánchez compara a Aquino con Guido Rodríguez

El paraguayo Richard Sánchez, centrocampista de las Águilas del América del fútbol mexicano, dijo este viernes que su compañero en el medio campo, el peruano Pedro Aquino, lo potencia en ofensiva.

"Me tocó compartir con Guido (Rodríguez) y me sentía cómodo porque me pedía que me soltara, que él se quedaba atrás. Ahora me toca compartir con Pedro, creo que tiene las mismas características que Guido porque también me pide que me suelte y me da confianza de ir adelante", explicó en conferencia de prensa.

Sánchez, de 25 años, es una de las brújulas en ataque del América del entrenador argentino Santiago Solari que se encuentra en el segundo lugar de la clasificación del Clausura 2021.

En el torneo, Sánchez acumula dos goles y tres asistencias que han servido para comandar victorias del América. En la octava y decimotercera jornadas anotó y asistió en los triunfos por 2-0 ante el Pachuca y por 2-1 ante el Necaxa, respectivamente.

Sánchez señaló que la llegada de Solari al América le hizo bien al grupo porque a su parecer se necesitaba un cambio después de pasar tres años al mando del estratega Miguel Herrera.

"Cada técnico tiene su forma de jugar, ahora se hizo un cambio completo, una alineación nueva y eso nos ayudó bastante a crecer y a que cada jugador rinda y pase por un gran momento", expresó.

Sánchez describió al América de Solari como una "familia" que entiende lo que su entrenador quiere que haga en el terreno de juego.

"Tenemos una sana competencia dentro y fuera de la cancha. Somos una familia, estamos más que unidos, y eso se nota en la cancha y en la tabla", comentó.

El paraguayo dijo estar ansioso por volver a jugar con público en un estadio cuando el América visite este sábado a los Tigres UANL en la decimocuarta jornada del Clausura.

"Tigres es un gran rival, va a haber público y eso nos motiva a nosotros. Estoy ansioso por jugar ese partido y ganar esos tres puntos", finalizó.