El ministro del Deporte español se reunirá con todas las partes

Madrid, 19 abr (EFE).- El ministro español de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que antes de expresar una opinión absoluta sobre la creación de una Superliga europea prefiere reunirse con todas las partes implicadas y escucharlas, aunque abogó por que haya "un acuerdo", porque los "planteamientos que suponen un choque de trenes no son buenos" para nadie.



En declaraciones a los periodistas en un acto del fin del Centenario de la Federación Española de Natación (RFEN), explicó que había decidido "escuchar a todos los actores para tener un criterio formado y con fondo".



Así, anunció que ya había hablado esta mañana con los presidentes de LaLiga y la Federación Española, Javier Tebas y Luis Rubiales, respectivamente, y que luego iba a hacer lo propio con Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid y de la Superliga europea, así como con los responsables del Barcelona y el Atlético de Madrid, los otros clubes que han entrado en este proyecto, y que esta tarde tiene previsto tener una teleconferencia con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.



Rodríguez Uribes también expresó que como Gobierno su "preocupación es que la liga española no se devalúe y, que se haga lo que se haga al final, que haya un acuerdo". "Me parece que las amenazas, los planteamientos, digamos, que suponen un choque de trenes, no son buenos para el fútbol, ni para la afición ni para nadie".



Así mismo, el ministro aseguró que también hay que tratar que esta situación "no afecte a la competitividad de la selección española" y que no se pierdan de vista "los valores del deporte, que sea abierto", que se defienda "un deporte de base, las canteras, que esto no rompa un modelo de deporte entendido como un derecho y que tiene que ver también con proteger a todos los clubes, también a los mas modestos".



"Tenemos principios, ideas, criterios propios, pero quiero escuchar a todo el mundo para ver lo que plantean realmente y escuchar. Lo vamos a hacer durante todo el día y conformando la posición durante todo el día", apuntó.



Señaló en que los dirigentes de LaLiga y la RFEF "no ven con buenos ojos esta Superliga", pero que esto ya se sabía. "Quiero escuchar también a los que han promovido y por último al presidente de la UEFA", dijo Rodríguez Uribes, que insistió en que "es bueno siempre escuchar" porque así también mandan "un mensaje de que tienen que entenderse por el bien del fútbol".



"Los cambios que pueda haber en el futuro tienen que ser adecuados y pensados con criterio teniendo en cuenta los valores del deporte, que sea una competencia abierta, no puede ser de elite solo, no puede afectar al deporte de base, que las decisiones sean racionales y defiendan los valores fundamentales del deporte y del fútbol", dijo.



El ministro añadió que lo que quieren es que no afecte al fútbol y el deporte español "o que si afecta, que afecte bien", para lo que volvió a considerar "importante conocer sus razones y ver los pros y contras".



"La liga española no puede perder valor, los clubes de la liga, también de segunda y tercera división no pueden invisibilizarse", afirmó antes de reiterar que hay que proteger a la selección española para que siga siendo competitiva y "favorecer un acuerdo entre todos".