Escribá: Me gusta clasificar por méritos propios y no por derecho de pernada

Elche (Alicante), 20 abr (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, se mostró este martes contrario a la propuesta de una Superliga europea y defendió que la participación continental debe ser por méritos deportivos y no por una autoridad ya establecida de antemano.



?Como aficionado, a mí no me gusta. Me gusta mi competición, mi Liga. Me gusta que los que hemos tenido la suerte de jugar competición europea sea por ganármelo en el campo, por méritos propios, y no por invitación o un derecho de pernada en el que no creo?, comentó el técnico valenciano.



Escribá, que tuvo la oportunidad de dirigir al Villarreal en Europa, recordó que él no tiene ?ni poder ni decisión ni voto?, pero dejó claro que la propuesta de la Superliga es algo que no le gusta.