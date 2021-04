Paco López estaría de acuerdo con Superliga si no perjudicara a los modestos

Valencia, 20 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, explicó este martes que prefiere disponer de toda la información sobre la Superliga para decidir si le parece bien o mal este nuevo formato para el fútbol europeo, pero aclaró que estaría de acuerdo si no perjudica a los clubes modestos como el suyo.



?Si va a beneficiar también a los clubes más modestos, a los que no tienen el potencial de los equipos que van a jugar, pues bueno; pero como no tengo la suficiente información, no puedo decir si me parece bien o me parece mal?, dijo Paco López a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla.



?Por supuesto que lo más importante, que nos olvidamos, es el aficionado que tiene ese sentimiento de club, como el nuestro. Mientras no salgan perjudicados clubes modestos como el nuestro y aficionados de sentimiento, adelante?, remarcó.



El entrenador del Levante insistió en que ha escuchado ?poco? sobre la Superliga e insistió en su postura. ?Estoy al lado de lo que sea mejor para el Levante, esa es la verdad. No me gustaría que pudiera perjudicar a equipos como este", indicó.