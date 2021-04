Pellegrini: "La Superliga va a liquidar el fútbol nacional en todas partes"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha considerado este martes que la creación de la Superliga europea "seguramente va a liquidar el fútbol nacional en todas partes". "Es una idea que destroza el fútbol nacional y el enorme nivel de LaLiga, donde cada año clasifican por méritos, no por historia, para una gran competición continental como es la Champions. El fútbol base, el sentimiento de los hinchas, de los clubes... todo está en las ligas nacionales. El mérito es muy importante, no sólo lo económico", ha valorado.

"Esa idea se hizo en Suramérica y no funcionó; aquí llevaba tiempo sonando y era cuestión de tiempo que alguien la intentara", ha recordado el chileno, que deseó que "ojalá haya una solución que perjudique al fútbol".



"Para la formación de jugadores sería malísimo que LaLiga perdiese estatus porque no estén los mejores equipos. No sería entendible una liga de España sin los tres mejores equipos; pero el que lo hace mejor tiene que ir a Europa y seguir en Primera y el que lo hace peor debe descender a Segunda", ha añadido.

En rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic Club en el Benito Villamarín, el técnico bético ha manifestado que destacó la importancia, entre otros asuntos, de "la repartición de utilidades que da la televisión" como clave en un asunto del que subrayó que va a "destrozar el fútbol nacional" y que "para la formación de jugadores sería un desastre que las ligas nacionales bajaran su calidad".