Paratici (Juventus): "La Superliga era una oportunidad única para ayudar al fútbol"

Roma, 21 abr (EFE).- Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus Turín, aseguró este miércoles que su club está convencido de que la Superliga le habría dado beneficios a este deporte y que era "una oportunidad única para ayudar" a todo el movimiento.



"Vivimos 72 horas únicas. Seguimos convencidos de que la idea era buena. Era una oportunidad única para ayudar a toda la pirámide del fútbol, a toda la estructura", dijo Paratici en la televisión italiana "DAZN" en los prolegómenos del duelo de la Serie A contra el Parma.



"Como todos los cambios, es necesario asimilarlos. También fue impactante cuando la Copa de Europa se abrió a todos, cuando cambiamos nuestro logotipo. Era necesario un mínimo de tiempo para asimilar el cambio. Habría sido bueno para el fútbol", insistió.



Paratici no dudó además en contestar a Alessandro Lucarelli, directivo del Parma, su rival en el partido liguero de este miércoles, quien acusó al presidente juventino Andrea Agnelli por no respetar los valores del mérito deportivo y ser además un "pésimo empresario".



"Hablaron todos y para hablar de un tema hay que estar preparados. Yo no hablo de medicina con un doctor. Respetamos las opiniones de todos, en particular las de los aficionados, a los que echamos de menos, pero no puedo considerar todas las ideas que da la gente", aseguró.



"Respetamos las opiniones, pero el mérito deportivo nadie lo puso en duda", sentenció.