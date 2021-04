Un partido a Fekir, por el que el Betis no recurrirá a Apelación

El francés Nabil Fekir, centrocampista del Betis, ha sido sancionado por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con un partido de suspensión, tras ser expulsado en el encuentro contra el Athletic. El campeón del mundo vio la roja directa a los 12 minutos por una dura entrada sobre Unai Vencedor, previo aviso de la sala VOR al colegiado principal, Medié Jiménez, lo que impedirá al '8' heliopolitano jugar ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano este sábado (21:00 h).

El primer peldaño de la justicia deportiva, que también impuso al club hispalense una multa accesoria de 350 euros y de 600 al infractor en aplicación del art. 52, desestimó las alegaciones presentadas por la entidad bética, que señaló en su escrito que había un error material manifiesto en el acta arbitral, ya que entendía que el galo trató "sólo de defender su posición y mantener la posesión del balón, no existiendo fuerza excesiva ni acción merecedora de expulsión".



Tras este castigo mínimo, no hay intención de elevar recurso al Comité de Apelación, pues el temor estaba en que Competición se cebara con Fekir y le impusiera más de un encuentro de exclusión, por lo que el galo no estará ante los merengues y volverá (eso sí, apercibido de nuevo con cuatro amarillas) previsiblemente contra el Valladolid, el 2 de mayo a las 14:00 horas.

Por otro lado, el comité ha sancionado con un encuentro por acumulación de amonestaciones a Jens Jonsson y Salvi Sánchez (Cádiz); Gonzalo Verdú, Pere Milla y Rigoni (Elche); y Rubén Rochina (Levante), quienes vieron tarjeta amarilla en sus respectivos partidos de la trigésima primera jornada de LaLiga, disputados el miércoles.