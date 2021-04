Atlético: Savic y Joao, listos; Lodi, duda para Elche

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispuso este jueves con el grupo tanto de Stefan Savic como Joao Félix, listos para el partido del sábado ante el Elche, al igual que lo estará Koke Resurrección, mientras surge la duda de Renan Lodi, fuera de la sesión por unas molestias.



El lateral internacional brasileño, titular los últimos tres encuentros, terminó el entrenamiento del miércoles con unas molestias que le apartaron de la dinámica de trabajo este jueves y que ponen más que en duda su presencia en el estadio Martínez Valero, en el que además apuntaba de nuevo a la alineación inicial.



Mario Hermoso es su alternativa para esa demarcación, en el caso de que no esté en condiciones de jugar, en una defensa en la que es indiscutible Stefan Savic, reincorporado este jueves al grupo y preparado para formar en el once contra el Elche al lado de José María Giménez. En el lateral derecho seguirá Kieran Trippier.



Más allá de Savic y de la baja en la sesión de Lodi, la idea del once que propuso el miércoles Simeone no varió más este jueves, ni siquiera con la vuelta al trabajo al mismo ritmo que sus compañeros de Joao Félix, que apunta a suplente en Elche, aunque aún falta por sumarse al once Koke Resurrección, que se ejercitó al margen.



El capitán es fijo en el esquema del técnico argentino, con lo que entrará en el medio centro en sustitución de Geoffrey Kondogbia, su alternativa en las pruebas tácticas, en un centro del campo en el que repitió este jueves con Ángel Correa y Yannick Carrasco como extremos y con Marcos Llorente y Thomas Lemar como interiores. En la delantera siguió Luis Suárez, al igual que el miércoles.