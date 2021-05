Musonda lleva tres años sin jugar: "Va a ser un gran regreso, una historia increíble".

El que fuera futbolista del Real Betis cedido por el Chelsea, Charly Musonda Jr., sigue viviendo un auténtico calvario que ya dura tres años. El joven atacante belga era una de las grandes promesas del fútbol hace y por ello el conjunto londinense lo fue cediendo para que creciera en la elite. Sin embargo, en su última aventura en el Vitesse, en 2018, su progresión se cortó de raíz.

Desde entonces, Musonda no ha vuelto a jugar al fútbol. La culpa la tuvo una grave lesión de rodilla en un amistoso ante el Royal Antwerp FC de la que todavía no se ha recuperado. Entonces, los médicos le dijeron que no podría volver a jugar al fútbol más de dos o tres años y que veían casi imposible que pudiera regresar al mismo nivel. "Hay riesgos de que no regrese, sobre todo desde la cirugía a la que tuve que someterme. Los médicos me dijeron que la probabilidad de reaparecer era de alrededor del 20%", ha comentado en una reciente entrevista a la BBC.

Pero Musonda no pierde la esperanza de poder volver a jugar al fútbol. "No poder hacer lo que amas durante tres años es muy difícil. Mentiría si dijera que fue fácil, pero siempre supe que habría dificultades que valía la pena pasar. Me siento como un luchador preparándose para un combate. Va a ser un gran regreso, una historia increíble. Cada día se acerca más el regreso", manifestó.