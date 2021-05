El Atlético, contra sí mismo

Nunca ha ganado el Atlético de Madrid en la era Simeone las tres últimas jornadas de LaLiga al completo, ni siquiera cuando fue campeón en 2013-14; un éxito en el que insiste de nuevo, resistente en el liderato y frente a sí mismo, porque si logra los nueve puntos será el campeón irrebatible.

En ello está el conjunto rojiblanco, que superó la jornada más comprometida de todas sobre el papel, marcada no sólo en rojo por él en el calendario sino también por sus rivales directos. Incluso salió reforzado, por el partido que completó en el Camp Nou y porque, con una jornada menos, mantiene la misma renta: dos puntos.



Eso se traduce en una cuestión fundamental: sigue dependiendo de sí mismo en sus tres duelos finales frente a la Real Sociedad, este miércoles, y el Osasuna, el domingo que viene, en el estadio Wanda Metropolitano y el Valladolid, en la última jornada en el Nuevo José Zorrilla, para conquistar una Liga que ha liderado desde diciembre.



A dos puntos está el Real Madrid, segundo y que encara dos salidas seguidas (Granada y Bilbao) antes de terminar la Liga en casa con el Villarreal. A esa distancia también está el Barcelona, tercero y que visita al Levante, recibe al Celta y viaja a Eibar. A seis está el Sevilla, que juega en casa con el Valencia y el Alavés y fuera con el Villarreal en las tres últimas jornadas.



Nada más el pleno, el nueve de nueve puntos, garantiza al Atlético ser campeón sin atender a nadie más. Ni hay margen de error para él -si lo habría habido con un empate en el caso de que el Sevilla hubiera ganado al Real Madrid (2-2)- ni ha logrado tal registro nunca en las últimas tres jornadas en la era Simeone.



No lo consiguió ni siquiera en 2013-14, cuando fue campeón. Entonces, sumó dos de los nueve puntos, con la derrota contra el Levante y sendos empates contra el Málaga y el Barcelona, este último definitivo. Tampoco antes, ni en 2011-12 (7 puntos) ni en 2012-13 (7 puntos). Ni después, en los seis últimos cursos.



La última referencia es la pasada campaña, cuando logró siete puntos (ganó 1-0 al Betis y 0-2 al Getafe e igualó 1-1 con la Real Sociedad). Las anteriores son 2018-19 (2 puntos); 2017-18 (4 puntos); 2016-17 (7 puntos); 2015-16 (6 puntos), cuando también pugnaba por ganar la Liga; y 2014-15, cuando consiguió 2 puntos.



Tampoco ha ganado el Atlético tres partidos consecutivos en esta Liga dentro de las últimas 16 jornadas del campeonato. Desde el 2-2 contra el Celta, el pasado 8 de febrero, hasta ahora, como mucho ha enlazado dos victorias: el 5-0 al Eibar y el 2-0 al Huesca, entre el 18 y el 22 de abril. Ha ganado cinco encuentros más en ese tramo de irregularidad, que se completa con seis empates y tres derrotas.



Desde que encadenó los ocho triunfos seguidos en diciembre y enero, el Atlético no ha enlazado tres victorias, como necesita ahora para zanjar la discusión por la Liga, para ser el campeón que ha apuntado durante todo el torneo, pero sobre todo al principio, cuando venció 16 de sus 19 primeros encuentros del campeonato.



EL CONTRATIEMPO DE LEMAR



Por delante, primero, tiene a la Real Sociedad, este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano, con una baja segura: Thomas Lemar, titular habitual en el once tipo de Simeone durante los últimos meses y que sufre una "lesión miotendinosa en el muslo izquierdo", según detectaron las pruebas médicas e informó el parte médico.



No está disponible para el técnico argentino para armar el once. Aún no ha probado alternativas con vistas a ese encuentro. La sesión matutina de este lunes, tras la jornada de descanso del domingo, fue de recuperación para los titulares del Camp Nou, en un grupo diferente al resto, que se entrenaron con más intensidad.



Ni en uno ni en otro grupo estaba José María Giménez, de nuevo en duda para el partido. Después de las molestias musculares por las que fue sustituido hace una semana en el triunfo por 0-1 ante el Elche, ya fue duda durante toda la pasada semana para el encuentro frente al Barcelona, aunque finalmente entró en la convocatoria. No jugó ningún minuto. Y habría sido titular, si está al cien por cien.



Este lunes tuvo trabajo alternativo, igual que Sime Vrsaljko, con lo que el entrenamiento de este martes -a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Majadahonda- será definitivo para ver si ambos están a disposición de Simeone, que no tiene bajas por sanción, pero sí a dos apercibidos, al borde del ciclo de cinco tarjetas, Koke Resurrección y Mario Hermoso, en la recta final por ser el campeón.



-- CALENDARIO DE LOS CUATRO EQUIPOS QUE OPTAN AL TÍTULO DE LIGA:



================================================================



.1. Atlético de Madrid (77 puntos): Real Sociedad (C), Osasuna (C) y Valladolid (F).



.2. Real Madrid (75): Granada (F), Athletic (F) y Villarreal (C).



.3. Barcelona (75): Levante (F), Celta (C) y Eibar (F).



.4. Sevilla (71): Valencia (C), Villarreal (F) y Alavés (C).



Iñaki Dufour