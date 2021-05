Mancini renueva como seleccionador italiano hasta 2026

Roberto Mancini seguirá como seleccionador italiano de fútbol hasta 2026, según el contrato firmado este lunes con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), cargo al que llegó en mayo de 2018 el técnico nacido en Iesi. "Se trata de un anunció (ampliación del contrato) sobre el que llevábamos trabajando desde hace tiempo. Se trata de un proyecto que precisa de tiempo para ser completado y queremos dar continuidad al trabajo realizado en estos tres años", dijo Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta directiva federativa,

Mancini, por su parte, se mostró "muy feliz" por la renovación de su compromiso con la FIGC. "Intentamos llevar adelante un trabajo que ha dado sus frutos. El hecho de haberlo logrado y juntar un equipo que gusta me produce mucha satisfacción, y soy optimista sobre el futuro. En un años tenemos la Eurocopa, la fase final de la Liga de Naciones y el Mundial, el objetico es ganar, aún sabiendo que no será fácil y que también precisaremos de algo de fortuna", apuntó. El técnico, de 56 años, se convirtió en seleccionador italiano el 14 de mayo de 2018. com un contrato por dos años, que contemplaba la renovación automática en el caso de clasificación para el Eurocopa 2020, lo cual se logró.

Además de la clasificación para la Eurocopa 2020, Mancini ha logrado ser el seleccionador italiano con una mejor media de puntos en la historia de los 'azzurri', tras establecer un récord de 11 triunfos consecutivos en 2019. Durante su etapa al frente de la selección, ha convocado a 76 jugadores, de los que alineó a 65; de ellos, 32 fueron debutantes. En su preparación para la Eurocopa 2020, la selección italiana tiene previsto disputar dos partidos amistosos: ante Sanmarino, el 28 de mayo (Cagliari) y la República Checa, el 4 de junio (Bolonia).