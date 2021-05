Benzema: "Haber sido seleccionado es una recompensa y estoy súper contento"

Karim Benzema está "súper contento" de haber sido seleccionado para jugar con los "bleus" en la Eurocopa, tras cinco años y medio de ausencia, considera que es una recompensa y no tiene ninguna duda de que se entenderá en el campo con la otra gran estrella del equipo, Kylian Mbappé.



En un avance de una entrevista a Onze Mondial colgado en la web, el delantero madridista explica que haber sido seleccionado de nuevo para él "es más que estar feliz. Es un orgullo. Hace ya tiempo que lo esperaba". "He trabajado continuamente, no me he rendido nunca, nunca he abandonado. Al final es una recompensa", añade antes de insistir en que está ansioso por estar con sus compañeros de selección, de entrenarse con ellos y de empezar los partidos. "Es un equipo con tales talentos, con tales jugadores que yo también tengo ganas de jugar en ese equipo".



El seleccionador, Didier Deschamps, había excluido hasta ahora convocarlo por el escándalo en el que se vio implicado por un presunto intento de chantaje a su excompañero de selección Mathieu Valbuena, un asunto por el que será juzgado el próximo otoño.



En cuanto a la impaciencia que hay por verlo junto a Mbappé, Benzema es consciente por los mensajes que ha recibido y da por hecho que jugar con él "no puede más que ser fácil". "Es verdad que es un jugador joven, pero con mucho, mucho talento. A mí me gustan mucho sus movimientos, cómo juega al fútbol. Ahora nos toca a nosotros entendernos bien en el campo, pero de todas formas no tengo ninguna duda sobre eso".



El delantero merengue de 33 años matiza que no hay que centrarse únicamente en el dúo que formará con Mbappé porque en los "bleus" hay "muchos jugadores con gran talento", y cita a Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder. "El peligro -concluye- puede venir de todas partes, y tanto mejor para Francia".



Benzema ha sido designado por los aficionados como "Once de oro" en 2021, por delante de Lionel Messi, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé, una distinción organizada por esta publicación,



Asegura que no le gusta decir que es mejor que este o aquel, aunque en cualquier caso afirma que en cada partido intenta dar lo máximo e inventar cosas nuevas en el terreno de juego: "En un club como el Madrid, es muy importante para mí. Y sigo".