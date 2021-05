Simeone 10.0

No descansa el Atlético de Madrid, siempre inmerso en el presente y en el futuro, en la confección del nuevo proyecto del campeón de la Liga, el décimo de Diego Simeone en el equipo rojiblanco, dirigido hacia la continuidad, con la certeza de que dispone de Luis Suárez, con la vista en un delantero, con la incógnita de Saúl Ñíguez y siempre condicionado por el mercado.



"Sí, sí, seguro". La respuesta de la permanencia del goleador uruguayo durante la celebración de la Liga en el Wanda Metropolitano resuelve uno de los asuntos transcendentes, sobre todo por todo lo que le ha dado al equipo, por cómo lo ha liderado con sus 21 goles -transformados en 35 puntos- y porque, por fin, ha encontrado al atacante concluyente que busca tras la salida de Antoine Griezmann.



Aquella convicción que expresó el técnico al principio de curso de que un goleador como él dirigiría al Atlético a competir por los títulos ha sido una realidad en LaLiga Santander. Aún con un año más de contrato, aunque con la posibilidad de rescindir su compromiso este verano, Luis Suárez ha elegido seguir su aventura rojiblanca.



Es una figura esencial del ataque 2021-22, como también se presupone que lo será Ángel Correa, revalorizado y rearmado en el Atlético por su temporada definitiva, pero también dependiente de lo que suceda en el mercado casi como cada uno de los jugadores, y como también debe serlo Joao Félix, entre los altibajos de un curso irregular, que comenzó de forma incontestable, pero que terminó como un protagonista secundario, mermado por los golpes y un esguince en el tobillo derecho que le privaron de la continuidad del principio.



Mientras toma rumbo a la Eurocopa 2020, él ha expresado su idea de seguir. "Estaba haciendo una temporada buena, después pasaron cosas, pero estoy aquí, estoy comprometido con el club, estoy contento acá y a seguir para hacer temporadas buenas y ganar más títulos", dijo el pasado domingo en declaraciones a 'Movistar'.



El cuarto delantero ha sido Moussa Dembélé, cedido por el Lyon desde el pasado enero, pero nada más con 94 minutos o 5 partidos, ninguno de titular, en todo este tramo. En los millones que se mueve la cantidad de su compra (33,5) es inviable su continuidad en el Atlético, que tiene, a su vez, cedido a Álvaro Morata en el Juventus. El conjunto italiano tiene opción de cesión y de compra. Lo primero es más probable que lo segundo y que su vuelta al club.



LLORENTE, KOKE, CARRASCO, KONDOGBIA... Y LA INCÓGNITA DE SAÚL



En ese sentido, si se cumplen las previsiones en un caso y el otro, el Atlético necesitará un refuerzo para su ataque este verano, para competir con Luis Suárez. Otro '9'. También fichar en el medio campo, porque ahí pierde un hombre seguro: Lucas Torreira, por el fin de su cesión desde el Arsenal. Él desea jugar en Boca Júniors.



Y es la línea con más incógnitas. Una es Saúl Ñíguez. Ha perdido la condición de indiscutible que sí tuvo en otro tiempo. El verano determinará si eso significa algo más para él y para el Atlético, dependiendo, como siempre, de las ofertas que haya por el centrocampista, como también ocurre con muchos de los jugadores.



Habrá que ver Héctor Herrera, del que el Atlético ya intentó su salida el pasado verano. Y Víctor Machín, 'Vitolo', cuyo futuro apunta fuera del club. Ya el pasado enero hubo un interés del Villarreal, aunque el extremo canario decidió entonces seguir, con la idea de que iba a contar más para Simeone de lo que ha contado en 2021: de las últimas 28 jornadas ha jugado cuatro, con 67 minutos. Un dato nítido de cuál es su momento actual en el Atlético.



Más allá de las circunstancias que surjan en el mercado, en el centro del campo hay nombres seguros en el nuevo proyecto, dos por encima de todos: el capitán Koke Resurrección y Marcos Llorente, el centrocampista más goleador de la Liga, que ha participado en 33 tantos, incluidas sus once asistencias, y tan polivalente, con tanta cantidad de recursos, que ha sido llamado por la selección como hipotético lateral derecho, porque puede jugar donde se proponga.



También seguirán Yannick Carrasco, con dos años más de contrato -la entidad lo recuperó en enero de 2020 y ejecutó su traspaso el pasado verano-; Geoffrey Kondogbia, fichado el pasado noviembre; y previsiblemente Thomas Lemar, el futbolista por el que el Atlético pagó 70 millones de euros hace tres años, al que intentó ceder o traspasar durante todo 2020 y que ha subido su nivel en esta campaña para transformarse en un titular habitual en el esquema de Simeone.



Atrás, la portería es intocable (Jan Oblak e Ivo Grbic). Y la defensa admite alguna duda: Sime Vrsaljko. En el resto no debería haber cambios. Ni Kieran Trippier, que empezará a cubrir plaza de extra-comunitario, ni Renan Lodi ni Stefan Savic ni Mario Hermoso ni quizá Felipe Monteiro... Ni tampoco José María Giménez. "No tengo ningún tipo de duda de que me quedo", advierte el uruguayo.