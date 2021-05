Platini: "La FIFA y la UEFA creen que el fútbol les pertenece"

La FIFA y la UEFA creen que el fútbol les pertenece, asegura Michel Platini en una entrevista en el diario L'Équipe, en la que repasa la crisis de la Superliga, la propuesta de celebrar la Copa del Mundo cada dos años y el retorno de Karim Benzema a la selección francesa.

Presidente de la UEFA entre 2007-2015, Platini cree que el organismo del fútbol europeo ha gestionado "mal" la cuestión de la Superliga.

En concreto, acusa al actual responsable de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, de haber actuado de forma "ridícula" al insultar a los presidentes de los grandes clubes. "Hace cuarenta años que los grandes clubes se quieren ir. Cuando se es presidente de la UEFA hay que anticipar, antes que encontrarse ante el hecho consumado", insiste.

Platini considera que el proyecto de Superliga se desmoronó tan rápido porque "sus responsables hicieron una comunicación de mierda", además de que los medios de comunicación, los aficionados -"sobre todo los ingleses, como de costumbre"- y los entrenadores "estaban en contra".

En este punto destaca sobre todo la postura del técnico del Manchester City, Pep Guardiola, que "siempre es formidable".

También recalca que la reforma de la Liga de Campeones "es una tontería sin sentido", porque va a prolongar aún más la fase de grupos, "que no interesa a nadie".

"En la UEFA, la filosofía desde hace tiempo es siempre más dinero", acusa la antigua estrella francesa, que insiste en que si se lleva esa idea al extremo "acabaremos esponsorizando las redes de las porterías y pegando anuncios sobre los periodistas".

Igualmente, se muestra en contra de la idea de celebrar el Mundial cada dos años, algo que dice que ya era "el sueño" de Sepp Blatter, presidente de la FIFA de 1998 a 2015. "La Copa del Mundo cada cuatro años es historia. Es algo raro y valioso", subraya. "Contrariamente a lo que piensan la FIFA y la UEFA, el fútbol no les pertenece", afirma con rotundidad. Platini también señala que no mantiene ningún tipo de relación con Ceferin. "No teníamos mucha, pero ahora, ninguna".

"Lo puedo entender: él es parte de esos políticos que no han jugado al fútbol y viven su momento de gloria. Si los antiguos jugadores como yo se ponen a su lado, ellos no existen", ataca.

La Eurocopa que comienza en pocas semanas, que se juega en varios países y no en uno solo, fue idea de Platini cuando estaba al frente de la UEFA, a fin de celebrar el sesenta aniversario del torneo en sus diferentes formas.

El francés se lamenta de que tanto en la UEFA como en los países organizadores no le hayan invitado a ningún partido. "Parece ser que han olvidado" ese papel, apunta.

La gran novedad para ese torneo de Francia, actual campeona del mundo, es el retorno de Benzema, tras cinco años y medio vetado por el seleccionador Didier Deschamps.

Todo el mundo sabe que Benzema merece por méritos deportivos estar en el equipo nacional francés. Si no era seleccionado, era por razones ajenas al fútbol. Eso es política", afirma rotundo.

Interrogado sobre por qué ha sido convocado ahora, cuando ya se sabe que el atacante del Real Madrid será juzgado en octubre por su presunta complicidad en un caso de chantaje al futbolista francés Mathieu Valbuena, Platini considera que "hay que preguntárselo" a la Federación y a Deschamps.

"Yo no veo más que al jugador", señala antes de precisar que considera que la presencia de Benzema "será buena" para el rendimiento de la joven estrella Kylian Mbappé, ya que el madridista "posee el doble talento de jugar bien él mismo y de hacer jugar bien a los demás".