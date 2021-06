Koke: "Estar con la selección en una Eurocopa es el mayor orgullo que puedes sentir"

Koke Resurrección resaltó la "responsabilidad" que tiene un futbolista al defender la camiseta de la selección española y los "valores" que debe transmitir en una competición como la Eurocopa que se acerca, y dijo que es "el mayor orgullo" que se puede sentir.



"Con la camiseta de tu selección tienes mucha responsabilidad y debes transmitir valores por todas las partes del mundo que vas. He tenido la gran fortuna de ponérmela desde la sub'15 a la absoluta. Estar en la selección es lo máximo para un jugador y el mayor orgullo que puedes sentir", aseguró en el acto de presentación de un nuevo patrocinio de la Roja.



La Real Federación Española de Fútbol se une a Cervezas Victoria en un vínculo que acompañará a la selección masculina en la Eurocopa 2020 y el Mundial 2022, con opción de ampliarse, y que también se extiende con la femenina.



Al nuevo acuerdo con una empresa históricamente ligada a la ciudad de Málaga que se convierte en la cerveza de la selección, acudieron los internacionales Koke Resurrección y Pablo Sarabia.



El centrocampista y capitán del Atlético de Madrid recordó la primera vez que fue llamado por la absoluta. "Estaba muy nervioso en mi primera convocatoria, recuerdo que estaba comiendo con mi mujer en casa y fue ella la que me dio la noticia. Me puse súper nervioso por estar con los campeones de Europa y del mundo. Desde pequeñito era un sueño poder defender esta camiseta. Es un orgullo enorme".



A Sarabia el gol de la selección que más le marcó fue el que firmó Fernando Torres ante Alemania en la final de la Eurocopa 2008 en la que España inició la época de mayor éxito de su historia.



"Me marcó el gol de la final de la Eurocopa 2008. Ese gol de Torres marcó a una gran parte de mi generación y devolvió la ilusión otra vez. Me quedo con ese recuerdo que a mí no se me va a borrar nunca", confesó.