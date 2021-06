Claudia Pina: "Estoy en la selección por lo que hice en el Sevilla"

Claudia Pina, delantera del Sevilla FC, declaró este martes que se encuentra "con muchas ganas y mucha ilusión" por debutar con la selección española absoluta, en la que se encuentra tras sustituir por lesión a Jenni Hermoso, "una referente" para ella.



Jenni Hermoso se cayó de la nómina de jugadoras convocadas por España para los amistosos ante Bélgica (10 junio) y Dinamarca (15) debido a una lesión de tobillo. El seleccionador, Jorge Vilda, decidió sustituirla por Claudia Pina, que podría debutar con la absoluta.



"Espero que Jenni esté bien. Sabemos el nivel que tiene y es una referente para mí", confesó Pina, que ya conoce a gran parte del grupo del combinado nacional con el que convive estos días.



"Tuve la suerte de poder entrenar con ellas la última vez. Fue una llamada que no me esperaba y estuve muy feliz, pero ahora estoy con ganas e ilusión de aportar el máximo rendimiento al equipo. Quiero ayudar en lo que pueda y disfrutar de las mejores", dijo Pina, en conferencia de prensa.



Pina, de 19 años, jugó la última temporada en el Sevilla, al que llegó procedente del Barcelona, en el que no tuvo muchos minutos las dos anteriores campañas.



"Con estas jugadoras me siento muy cómoda. Conozco a casi todas de jugar en el Barcelona y las otras también me han acogido muy bien. Me han dicho que disfrute la experiencia al máximo", confesó Pina, que subrayó las "ganas" que tiene de estar en este grupo.



"Es un sueño desde pequeña que tengo y poderlo cumplir me genera una felicidad inmensa. Estoy aquí por la temporada que he hecho en el Sevilla y es un premio por todo el esfuerzo. Cuando me enteré de la convocatoria me emocioné mucho y estaba impaciente para que llegara este día", concluyó.