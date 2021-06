El Consejo Interterritorial decidirá sobre la vacunación de la selección

El Consejo Interterritorial de Salud será este miércoles el que decida si se vacuna a la selección española de fútbol, tal y como ha pedido el Ministerio de Cultura y Deportes, después de que la Comisión de Salud Pública haya evitado este martes pronunciarse sobre el asunto. Así consta en el orden del día del Consejo Interterritorial, que además de la vacunación de la selección de fútbol debatirá sobre el último documento de Sanidad que elimina las restricciones a la hostelería y permite la apertura de ocio nocturno en un nivel medio de riesgo, rectificando así unas medidas que se publicaron hace tres días en el BOE pero que concitaron el rechazo de varias comunidades y de la Audiencia Nacional, en el caso de Madrid.

Cuando faltan seis días para el debut de España en la Eurocopa, la Comisión de Salud Pública optó este martes por no pronunciarse en el asunto, pese a que lo tenía en el orden del día, por considerar que no es de su competencia. Desde Cultura, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes pidió la vacunación de la selección como algo "excepcional" y debido a que se trata de un gran acontecimiento. "No estamos vacunando a los futbolistas, estamos vacunando a la selección española", ha dicho. Sin embargo, al entender la Comisión de Salud Pública que no es de su competencia, la decisión pasa ahora al Interterritorial, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

La propuesta se pondrá este miércoles nuevamente sobre la mesa después de que Sergio Busquets, capitán de la selección española, se viese obligado a abandonar el domingo la concentración de Las Rozas tras haber dado positivo en coronavirus. Inmediatamente se aisló al resto del equipo (23 jugadores y el cuerpo técnico) que permanecía concentrado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Todos ellos dieron negativo en las pruebas diagnósticas.