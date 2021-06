El fuerte enfado de Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, con Scaloni por dejar fuera de la Copa América a Ocampos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este viernes la lista de convocados para la Copa América de Brasil con una modificación respecto a la que informó el jueves la Conmebol: el delantero Lucas Alario fue dado de baja por lesión y en su lugar ingresó Julián Álvarez, en lo que ha sido un nuevo palo para el jugador del Sevilla FC Lucas Ocampos. Y no sólo para él, sino para muchos de sus seguidores, que han criticado en redes sociales esta decisión de Lionel Scaloni.



Entre los enfados más llamativos ha destacado el de Mina Bonino, periodista y pareja del jugador uruguayo del Real Madrid Fede Valverde, que sí estará con Uruguay en la máxima competición del fútbol suramericano. La argentina se despachó contra Scaloni a través de Twitter, clamando especialmente por la exclusión del extremo del Sevilla FC.



"Dejar fuera a Ocampos, sacar a Foyth y Álvarez no sólo te hace ser malo técnicamente, sino que también te condena como persona. Uno con terrible ilusión y otro que cometió un error. ¿Cómo damos confianza a esos pibes si a la primera de cambio priorizamos lesionados y casi retirados?", espetó.



Y aún iría aún más lejos para defender su indignación. Un usuario de esta red social interaccionó con su mensaje y le respondió: "Se convoca al que está mejor y punto. Grande, chico, joven, etc... si no deberían entrar 200 jugadores para que nadie se sienta tocado".



La postura contraria a su opinión sirvió en bandeja una sentencia aún más contundente de la periodista argentina, que insistía en su defensa del futbolista nervionense y en la total disconfirmad con su ausencia en la Copa América: "Por eso mismo. Yo considero que los tres están mejor, sobre todo Ocampos y Alvarez". Al menos, con éste último, Scaloni le dio una alegría.





Dejar fuera a Ocampos,sacar a Foyth y Alvarez no sólo te hace ser malo técnicamente,sino que también te condena como persona. Uno con terrible ilusión y otro que cometió un error. Cómo damos confianza a esos pibes si a la primera de cambio priorízanos lesionados y casi retirados? — Mina Bonino (@Minabonino) June 11, 2021

Lo de Ocampos ya no tiene solución. El de Quilmes hizo las maletas, abandonó la concentración en Ezeiza ycon su familia.. Como en el caso de Navas (sigue sin haber noticias de su renovación, por cierto), Suso o Jordán, ven la botella medio llena y piensan en lo bien que le vendrá eldespués del confinamiento. Por otro lado, a veces también viene bien tener internacionales y confiar en que Luuk de Jong se revalorice en la Eurocopa con Países Bajos de cara a un posible traspaso estival.