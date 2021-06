Putin sugiere cambios en hockey y fútbol tras los fracasos de sus selecciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió hoy hacer cambios en la dirección de los equipos de fútbol y hockey sobre hielo tras los recientes fracasos en la Eurocopa de fútbol 2020 y el Campeonato mundial de hockey.



"No es un asunto personal, en estos casos es necesario pensar en lo positivo que hicieron quienes respondían por las selecciones y pensar junto a ellos en los cambios necesarios, incluyendo los cambios de cuadros, y continuar avanzando", dijo el líder ruso durante su tradicional Línea Directa, transmitida por la televisión.



El mandatario constató que "la selección de hockey no hizo un buen papel, y la de fútbol, mucho peor. Se trata de un hecho que no pasará desapercibido. Pero tenemos especialistas y debemos confiar en ellos".



"Contamos con un buen potencial. El deporte es el deporte. En el deporte hay triunfos, derrotas, fracasos", constató.



La selección rusa de hockey, dirigida por Valeri Braguin, llegó a cuartos de final del Mundial, pero cayó ante Canadá con un marcador de 1-2, mientras que el equipo de fútbol, bajo la dirección técnica de Stanislav Cherchésov, no llegó a octavos de final y ocupó el último lugar del grupo B tras dos derrotas.



Cherchésov aceptó hoy la responsabilidad por el fracaso de la selección nacional en la Eurocopa, después de que el Comité Técnico de la Unión del Fútbol de Rusia declarase su trabajo insatisfactorio.



"Quisiera agradecer a todos los miembros del Comité Técnico por el diálogo constructivo y las observaciones críticas objetivas hechas a la selección. Enfocamos a los futbolistas para que alcanzasen el máximo resultado y reconocemos que no lo logramos, y no me quito ninguna responsabilidad", señaló a la prensa, citado por Interfax.



Según el entrenador, el equipo estaba bien preparado "en el plano funcional", pero no tuvo el suficiente "coraje y emociones que ayudaría a los jugadores a soltarse y mostrar sus mejores cualidades".