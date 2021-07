Toña Is cree que Charlyn Corral elevará el nivel competitivo de Liga mexicana

Pachuca (México), 1 jun (EFE).- La española Toña Is, entrenadora de las Tuzas de Pachuca, aseguró este jueves que la llegada de la delantera Charlyn Corral a su equipo elevará el nivel competitivo de la Liga femenina del fútbol mexicano.



"Charlyn Corral le dará a la Liga un nivel más competitivo, ella y todos los refuerzos que han llegado harán que Pachuca esté entre los mejores", explicó en rueda de prensa.



La seleccionadora que le dio a España el título del Mundial sub'17 femenino de 2018, reconoció que no fue fácil convencer a Corral de dejar al Atlético de Madrid para fichar por las Tuzas.



"Todos sabemos quién es Charlyn, es una jugadora de primer nivel, en todo el mundo reconocida. He tenido varias entrevistas con ella por videollamada y al final la hemos podido convencer, cumplía con los requisitos, además era parte del plan del Pachuca", añadió.



La técnica de 55 años, quien en el Apertura 2021 vivirá su segundo torneo en México, aseveró que los fichajes de Corral y de las mexicanas Selene Cortés, Natalia Gómez Junco y Lucero Cuevas convierten al Pachuca en candidato a despojar del título a las bicampeonas Tigres UANL.



"Todas son jugadoras del perfil que se había pedido, que me gustan y el club ha hecho todo porque estuvieran aquí, no sólo por su perfil futbolístico sino por sus valores, son jugadoras que van a darnos muchas alegrías y le darán al Pachuca un nivel competitivo más alto", confesó.



Is aseguró estar sorprendida del nivel de la Liga MX, que hasta este Apertura 2021 permitirá participar a jugadoras extranjeras tras disputar sus primeras cuatro temporadas sólo con mexicanas.



"A pesar de que hasta ahora sólo las jugadoras mexicanas podían participar, es una liga con un nivel alto, sólo tengo buenas palabras para la experiencia que he tenido como directora técnica", comentó.



La española también ha quedado sorprendida por los estadios mexicanos como el Hidalgo, sede de las Tuzas.



"La Liga mexicana me ha sorprendido los estadios donde se juega y se practica el fútbol, me falta vivirlo con gente, es una sensación que no he podido disfrutar, ojalá podamos vivir dentro de poco, ver el estadio lleno", finalizó.