Marcos Paulo: "Aportaré trabajo, muchas ganas, goles y regates"

Madrid, 6 jul (EFE).- El pasado 5 de diciembre, el extremo Marcos Paulo ya sentía su ocasión de jugar en el Atlético de Madrid, le había avisado su representante sobre tal posibilidad y él sobresalió con dos goles en la victoria 3-1 ante el Athletico Paranaense, según explicó en una entrevista a la página web oficial de su nuevo club.



"Estaba en el Fluminense, había varios equipos interesados en mi trabajo y mi contrato estaba a punto de terminar. Hubo un partido ante el Athletico Paranaense y mi agente me dijo que había posibilidades de que el Atleti viniera a hablar con nosotros. El partido me salió muy bien, marqué dos goles y tuvimos la conversación. Me puse muy feliz", rememoró siete meses después.



"Aportaré trabajo, muchas ganas, pases de gol, goles, regates y siempre queriendo ayudar al equipo de manera que beneficie a todos", proclamó el futbolista, que ya es jugador del club rojiblanco por los cinco próximos años. Ha firmado hasta 2026.



Este miércoles comenzará la pretemporada con el Atlético, en el que lucirá el número '20' que ha dejado libre Vitolo. "He visto toda la lucha del equipo, la fuerza de la plantilla y estoy muy contento de ser parte de este grupo. Es uno de los equipos más grandes del mundo, que lucha hasta el final. Es un equipo ganador", remarcó.



Ha cumplido un "sueño", explicó Marcos Paulo, con su fichaje por el Atlético, pero ahora quiere más. "Ojalá pueda ayudar mucho", dijo el futbolista de 20 años. "Ahora tengo que trabajar", insistió, mientras recuerda su inactividad competitiva desde el pasado enero.



El 25 de ese mes fue el último encuentro que jugó con el Fluminense. "Ha sido difícil, porque me quedé un tiempo parado allí, pero estoy trabajando duro para llegar aquí y ayudar mucho", se propone el extremo, con "muchas ganas de trabajar" con Diego Simeone: "Es una figura muy importante en el mundo del fútbol y espero aprender mucho aquí. Soy muy joven y vengo a aprender mucho".