Scaloni: "No es una revancha, llegamos a la final en el mejor momento"

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó este viernes que Argentina no buscará una revancha el sábado, cuando se medirá a Brasil en la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sino coronar el proyecto en el que vienen trabajando hace meses.

"No creo en las revanchas. Creo en el trabajo que venimos haciendo, creo en un proyecto que llega mañana a su mejor momento porque es una final", afirmó el seleccionador al ser interrogado si Argentina desea la revancha de la derrota sufrida ante Brasil hace dos años en semifinales de la Copa América de 2019.

"No es una revancha. Volvemos a encontrarnos con el eterno rival y espero que sea un gran partido y que todo el mundo pueda disfrutarlo", agregó Scaloni tras asegurar que la final coronará el proyecto que viene impulsando como técnico y que le ha permitido a la selección argentina llegar a 19 partidos invicto.

Scaloni admitió que como entrenador de Argentina sabe que siempre está obligado a dar resultados pero aseguró que también sabe que, incluso sin ellos, los argentinos están identificados con el fútbol que su selección viene jugando y con la actitud de los jugadores. "Estoy convencido de que la gente está identificada con el equipo y sabe que es un equipo que lo dejará todo hasta el último minuto, que sabe que el fútbol tiene sus cosas y que puede pasar de todo, pero que este equipo lo dará todo hasta el último segundo", dijo.

"Estamos en un momento muy lindo, en las puertas de una final, y sabemos que siempre hay que dar resultados y eso es lo que la selección argentina quiere", agregó.

Afirmó que le ha transmitido a sus jugadores que más allá de que disputen una final, que todos saben lo que representa, que no se sientan presionados porque al final el fútbol puede quedar en segundo plano, especialmente en momentos como el vivido en el último año por la pandemia de la covid.

"Les he dicho que sepan que después del partido la vida sigue, que ojalá sea festejando, pero que no deja de ser un simple partido de fútbol. Es muy importante pero es un partido de fútbol. Al final el fútbol es importante pero no es lo más importante y eso lo supimos tras año y medio de pandemia", afirmó.

Scaloni dijo que ha preferido ignorar el hecho de que Argentina puede hacer historia el sábado al conquistar su primer título tras 28 años, castigar a Brasil con un nuevo "Maracanazo" y acabar con el mito de que la Canarinha siempre gana la Copa América cuando juega como anfitrión.

"Eso sólo hace crear mas ansiedad. Mañana es una final y tenemos que jugarla como si fuera en Buenos Aires, Santiago o Barranquilla. No tenemos que pensar que estamos jugando en la casa de Brasil sino pensar que lo hacemos en un campo neutral", afirmó.

"Es un partido importante, una final de Copa América, pero hay que tomarlo con calma y cautela. Hay que hacer lo posible por ganar pero sin ningún tipo de ansiedad ni nada por el estilo. Es sólo un partido de fútbol", insistió.

Para el seleccionador, así gane finalmente un título con la selección argentina o no, Messi seguirá siendo el mejor del mundo. "Gane o no gane seguirá siendo el mejor de la historia. No necesita de un título para demostrarlo. Es lógico que queremos ganar el título, porque hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos estado 45 días en un régimen de burbuja, pero lo de que Leo gane o no es de segundo plano. Él ya demostró que es el mejor de la historia y los rivales reconocen eso", aseguró.

Scaloni dijo que, independiente de la final, termina la Copa América orgulloso por contar con un grupo de jugadores que saben lo que es representar a su país, que hicieron un esfuerzo enorme confinados por 45 días, algunos de los cuales fueron padres en ese período, y que ya han triunfado por haber llegado hasta aquí y demostrado que quieren ganar algo.