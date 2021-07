Argentino Montoya cree que humildad mantendrá presente ganador en Cruz Azul

México, 23 jul (EFE).- El argentino Walter Montoya, extremo del campeón Cruz Azul, aseguró este viernes que la humildad mantendrá el presente ganador en el equipo que al conquistar el Clausura rompió una sequía de más de 23 años sin un título de Liga.



"Trataremos de mantener la línea del torneo pasado, humildad, sacrificio, trabajo, no nos podemos desviar de lo que fuimos antes. No nos podemos relajar hay que tener máxima concentración cada uno", explicó en rueda de prensa.



'La Máquina' del entrenador peruano Juan Reynoso debutará en el Apertura este lunes al retar al Mazatlán FC del técnico español Beñat San José, que probará al monarca que el domingo pasado venció al León en el campeón de campeones para confirmarse como el mejor equipo de la pasada temporada.



"Con León dimos una buena imagen de que no estamos relajados, que no nos podemos bajar ni un segundo, no nos podemos desviar. Estamos al 100 por ciento concentrados", añadió el oriundo de Machagai.



Ante el Mazatlán, el Cruz Azul tendrá ocho bajas entre las que destacan el lesionado guardameta José de Jesús Corona y los seleccionados mexicanos Luis Romo, quien ganó la distinción a mejor jugador del Clausura, y Orbelín Pineda.



"Los que quedamos somos grandes jugadores, tranquilamente puede jugar cualquiera. El torneo pasado se demostró con los cambios que a quién le toque jugar lo hará bien. Será una linda oportunidad para demostrar que por algo estamos acá", expresó Montoya.



El atacante sudamericano reconoció que será fundamental que el Cruz Azul inicie el Apertura con una victoria sobre el Mazatlán FC para con ello evitar las críticas y el ruido alrededor de los celestes.



"Será importante iniciar ganando. Todos los ojos van a estar en Cruz Azul, alguna falla querrán encontrar, pero como siempre, debemos enfocarnos en nosotros y dar lo mejor", comentó.



Montoya aceptó que será complicado enfrentar a un Mazatlán que estrenará entrenador.



"El Mazatlán cambió de entrenador, no sabemos cómo juega, pero la victoria dependerá más de nosotros que del rival, ojalá arranquemos el torneo con una victoria", finalizó.