Luis de la Fuente: ?Nuestro futuro pasa por este partido?

Sapporo (Japón), 24 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador olímpico español, destacó la importancia del partido de este domingo contra Australia, tras el empate a cero frente a Egipto, asegurando que su ?futuro? en los Juegos Olímpicos ?pasa? por el mismo, a la vez que desveló que hará cambios en la alineación titular buscando ?un impulso?.



?Esperamos otro partido muy duro. Vimos cómo se empleó Australia contra Argentina y fue un gusto futbolístico ver cómo tenía los conceptos futbolísticos tan asimilados y que nos va a exigir lo máximo. El mensaje que hay que mandar a nuestros jugadores, y que tiene que calar en nuestro grupo de trabajo, es que es nuestra final. Es un partido que hay que afrontar con entereza y responsabilidad sabiendo que nuestro futuro pasa por este partido?, comentó ante los medios de comunicación.



?Ya me veis de sonriente. Seguimos muy ilusionados, Contentos y expectantes por el importantísimo partido que tenemos mañana. El espíritu y el ambiente que se respira en el vestuario es fantástico, ya escucháis la música (en referencia a la que se podía escuchar desde el vestuario)?, comentó sobre los ánimos del equipo tras el empate inicial.



De la Fuente desveló que hará cambios en el once titular, más allá de los dos lesionados: ?Sí haremos. No porque el rendimiento no fuera bueno ni porque esté disgustado con ellos. Entendemos que hay que oxigenar al equipo, meter un impulso nuevo. Siempre he dicho que tengo tal confianza en todos los que están aquí que no hay ningún miedo a hacer cambios.



Tanto Ceballos, con un esguince de tobillo por el que ya ha dejado atrás las muletas, aunque sigue con cojera, como Mingueza, lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, están descartados y el seleccionador aseguró que el hecho de que puedan volver a jugar solo si llegan a la final es una motivación extra.



?Estamos contentos por la evolución de estos jugadores, dentro de que las lesiones no son a corto plazo; pero estamos muy ilusionados porque han evolucionado muy bien y se les ve con un espíritu y una actitud muy positiva. Vamos a darles una oportunidad de que estén de nuevo con nosotros, así que vamos a tener que llegar a la final?, aseguró.



El seleccionador español, a pregunta de EFE, se mostró tranquilo por el nivel de su equipo: ?En otras competiciones ya nos ha sucedido, hemos ido de menos a más claramente. La carga de trabajo de Egipto nos ha venido muy bien para que el siguiente partido lo afrontemos mejor, y así sucesivamente. Estamos tranquilos porque nuestra experiencia nos dice que, en este tipo de competición, según se van desarrollando los entrenamientos y los partidos, vamos mejorando mucho?.



Por último, comentó los aspectos en los que confía que mejoren respecto a Egipto: "Vamos a ver un equipo que va a mejorar mucho en sus prestaciones físicas y vendrá acompañado de mejores situaciones de juego, más circulación de balón y más finalización. El equipo está mejor que hace tres días y estoy convencido de que vamos a estar al mejor nivel que podemos mostrar a estas alturas porque seguro que en el siguiente partido podremos estar mejor?, declaró. EFE



1011880



Omb/jad



(VÍDEO)